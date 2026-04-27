Maldini analiza la ida de las semifinales de Champions: "La final para mí..."

Las semifinales de la Champions League se presentan espectaculares y muy igualadas, según el análisis de Maldini. Los enfrentamientos Atlético de Madrid - Arsenal y PSG - Bayern de Múnich prometen ser cerrados, aunque con dinámicas diferentes en cada eliminatoria.

EFE MUNICH (Germany), 15/04/2026.- Jude Bellingham (L) of Real Madrid in action against Serge Gnabry of Bayern Munich during the UEFA Champions League quarter-finals, 2nd leg match FC Bayern Munich against Real Madrid, in Munich, Germany, 15 April 2026. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

Atlético - Arsenal: una eliminatoria cerrada

En la eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, ambos equipos llegan en un momento de forma "regular". Para los rojiblancos, la lesión de Pablo Barrios se considera "clave", ya que se esperaba su titularidad. Esta ausencia podría provocar que Llorente juegue en el mediocampo junto a Molina, o que Cardoso entre para acompañar a Koke.

EFE El delantero del Atlético de Madrid Alexander Sørloth (c) celebra junto a sus compañeros

El Arsenal tampoco llega en su mejor momento, tras ganar con apuros al Newcastle (1-0) y con la duda sobre el estado físico de Havertz. El equipo está "muy por debajo" de su nivel del primer tramo de la temporada, aunque mantiene su solidez defensiva con la pareja de centrales Saliba y Gabriel Magalhães, como demuestra el no haber recibido goles contra el Sporting de Portugal o el propio Newcastle.

PA / Cordon Press El Arsenal cabizbajo tras perder contra el City

Maldini cree que será una eliminatoria a pocos goles y "bastante cerrada". Se espera que el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, no arriesgue con una presión alta para no dejar espacios a la espalda de su defensa. Por ello, el analista considera "ligeramente favorito" al Arsenal por jugar la vuelta en Londres, aunque insiste en que es una "eliminatoria muy igualada".

PSG - Bayern: el gran favorito en Múnich

La otra semifinal, que enfrenta al PSG y al Bayern de Múnich, también se percibe como "igualadísima". El conjunto parisino llega con todos sus efectivos recuperados y sin lesionados importantes, mientras que el equipo bávaro sufre la baja de Gnabry, un jugador "muy importante para la presión alta". A pesar de ello, el Bayern contará con Musiala y viene de remontar en Mainz.

EFE Willian Pacho y Harry Kane, en el PSG - Bayern

A pesar de la igualdad, Maldini se posiciona claramente sobre el candidato al título. "Con el segundo partido en Múnich, sigo pensando que el Bayern es el gran favorito para ganar esta Champions", afirma, aunque reconoce que la eliminatoria contra el PSG será "muy complicada".