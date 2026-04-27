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Maldini analiza la ida de las semifinales de Champions: "La final para mí..."
El analista desgrana las claves de los duelos Atlético-Arsenal y PSG-Bayern, dos eliminatorias que considera muy igualadas pero con un claro candidato al trofeo.
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Las semifinales de la Champions League se presentan espectaculares y muy igualadas, según el análisis de Maldini. Los enfrentamientos Atlético de Madrid - Arsenal y PSG - Bayern de Múnich prometen ser cerrados, aunque con dinámicas diferentes en cada eliminatoria.
Atlético - Arsenal: una eliminatoria cerrada
En la eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, ambos equipos llegan en un momento de forma "regular". Para los rojiblancos, la lesión de Pablo Barrios se considera "clave", ya que se esperaba su titularidad. Esta ausencia podría provocar que Llorente juegue en el mediocampo junto a Molina, o que Cardoso entre para acompañar a Koke.
El Arsenal tampoco llega en su mejor momento, tras ganar con apuros al Newcastle (1-0) y con la duda sobre el estado físico de Havertz. El equipo está "muy por debajo" de su nivel del primer tramo de la temporada, aunque mantiene su solidez defensiva con la pareja de centrales Saliba y Gabriel Magalhães, como demuestra el no haber recibido goles contra el Sporting de Portugal o el propio Newcastle.
Maldini cree que será una eliminatoria a pocos goles y "bastante cerrada". Se espera que el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, no arriesgue con una presión alta para no dejar espacios a la espalda de su defensa. Por ello, el analista considera "ligeramente favorito" al Arsenal por jugar la vuelta en Londres, aunque insiste en que es una "eliminatoria muy igualada".
PSG - Bayern: el gran favorito en Múnich
La otra semifinal, que enfrenta al PSG y al Bayern de Múnich, también se percibe como "igualadísima". El conjunto parisino llega con todos sus efectivos recuperados y sin lesionados importantes, mientras que el equipo bávaro sufre la baja de Gnabry, un jugador "muy importante para la presión alta". A pesar de ello, el Bayern contará con Musiala y viene de remontar en Mainz.
A pesar de la igualdad, Maldini se posiciona claramente sobre el candidato al título. "Con el segundo partido en Múnich, sigo pensando que el Bayern es el gran favorito para ganar esta Champions", afirma, aunque reconoce que la eliminatoria contra el PSG será "muy complicada".
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.