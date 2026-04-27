Llorente: "No siento que se nos deba una Champions, el fútbol nunca te debe nada"

Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, rechazó este lunes esa idea de que el fútbol le debe una Liga de Campeones al conjunto rojiblanco, por la forma con la que perdió sus tres finales anteriores, y apuntó a la importancia de manejar todos los aspectos en la eliminatoria ante el Arsenal.

“No siento que se nos deba una Champions. El fútbol nunca te debe nada. La vida nunca te debe nada. Encaremos esto como lo que es, una semifinal con la posibilidad de pasar a una final, que es maravilloso, muy bonito, que toda la afición se une para partidos así. Y con mucha naturalidad, muchas ganas y mucha confianza”, aseguró en rueda de prensa.

“El equipo está preparado”, afirmó Llorente, que remarcó la importancia de “todo” en una eliminatoria “tan difícil” como ésta.

“En todos los detalles tienes que estar bien. Si uno flojea, al final se te escapa la eliminatoria. Concentración, ser consciente que el primer partido marca mucho la eliminatoria, gestionar esa presión, ese estrés, futbolísticamente estar de diez… Son muchos los detalles que hay que tener en cuenta”, agregó.

El Atlético se reencontró con el triunfo el pasado sábado ante el Athletic. “Siempre es importante cuando vienen partidos así hacer un buen trabajo en los encuentros anteriores. Sacar un buen resultado te da confianza, seguridad, energía y acabar sacando el partido del sábado, que empezamos perdiendo, fue importante”, explicó.

A Llorente le da “exactamente igual ser favorito o no”. “El Arsenal no ha perdido, entiendo que le den como favorito. En el fútbol han pasado tantas cosas que lo de favoritos o no hace tiempo que dejó de tener sentido”, advirtió.

También destacó la trascendencia de Julián Alvarez en el equipo: “Muy importante. Es fundamental para nosotros. Lo ha demostrado con goles en momentos complicados, que el equipo lo necesitaba muchísimo, y todo lo que aporta Julián, esa jerarquía, esa manera de hacernos jugar, de luchar que tiene a pesar de ser delantero, esa energía que contagia, cómo corre, es un jugador para nosotros importante y ojalá pueda sacar su mejor versión en esos partidos, porque significará que el equipo está a buen nivel”.

Y trasladó todo su apoyo a Pablo Barrios, fuera de la eliminatoria ante el Arsenal por una lesión muscular. “Estamos tristes porque sabemos lo que se sufre cuando te lesionas. Sabemos que son meses en los que estás solo, trabajando tu equipo va por un lado y tu vas por otro; y son momentos muy difíciles”, expuso.

“Pablo es muy joven, aprenderá muchísimo de esto, seguro que empezará a conocer mejor su cuerpo, sus sensaciones, que al final eso es importante, y no me cabe ninguna duda de que le estará dando vueltas al coco, a ver qué sucede. Es un profesional como la copa de un pino. Le conozco, sé sus hábitos, pero es que el fútbol es así. Mandarle nuestro ánimo, es un grandísimo jugador, una pieza clave para nosotros y por eso también nos duele muchísimo”, añadió.