La decisión del entrenador del Casademont Zaragoza, líder de la Liga Endesa femenina de baloncesto, que puede marcar un precedente

El entrenador del Casademont Zaragoza, Carlos Cantero, no estará al frente del equipo durante los 'playoffs' por el título de la Liga Femenina Endesa. El técnico madrileño ha decidido acogerse a su permiso de paternidad tras el reciente nacimiento de su primer hijo, Mateo, por lo que cederá temporalmente el mando de la plantilla a Arnau Ferreras, uno de sus ayudantes.

La noticia ha sido confirmada por el propio club a través de un comunicado oficial emitido este lunes. En la nota, la entidad informa de que Cantero "no dirigirá temporalmente al primer equipo femenino con motivo del ejercicio de su derecho a la suspensión del contrato por nacimiento y cuidado de menor, de conformidad con la normativa laboral vigente".

El propio Cantero ha querido mandar un mensaje de ánimo a sus jugadoras, asegurando que están listas para el reto que tienen por delante. "Deseo toda la suerte al equipo en estos play-off’s. Sé que están preparadas", ha indicado el técnico en declaraciones recogidas por el club. Durante su ausencia, "Arnau Ferreras asumirá dichas funciones mientras dure esta situación", garantizando así el normal funcionamiento de la actividad deportiva.

Playoffs sin su artífice

Esta decisión llega en un momento crucial para el Casademont Zaragoza, que afronta esta misma semana la primera eliminatoria de los cuartos de final por el título. El rival será el Estepona en un cruce a doble partido que comenzará el jueves en Málaga (20:00 horas) y se decidirá el domingo en el pabellón Príncipe Felipe (18:30 horas).

El conjunto aragonés deberá, por tanto, afrontar la fase decisiva de la temporada sin el entrenador que ha liderado el proyecto desde 2021 y que recientemente ha renovado su contrato con el club hasta el año 2028.