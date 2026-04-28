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Maldini zanja el debate tras las críticas a Mbappé: "Habría que hacer una encuesta con entrenadores de élite..."
El especialista arbitral Deportes COPE defiende al francés frente a las críticas y lo elige por delante de Vinicius, destacando que sus cifras goleadoras son irrebatibles
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El debate está servido en el madridismo: Vinicius o Mbappé. En el programa Deportes COPE, el analista en fútbol internacional, Julio Maldonado 'Maldini' ha dejado clara su preferencia. A la pregunta sobre a quién prefiere, no ha dudado en su respuesta: "Soy más de Mbappé, me parece que es más completo".
Cifras goleadoras y la sombra de Cristiano
Para Maldini, las dudas sobre Mbappé se pueden entender, pero sus números individuales son incontestables. "Las cifras individuales son irrebatibles", afirma, y añade que "nadie ha metido más goles, y seguramente va a meter más goles". El analista va un paso más allá y establece una comparación de gran calibre: "El único jugador comparable en el Madrid recientemente es Cristiano Ronaldo".
Reconoce un posible problema táctico, apuntando que "cuando está Kylian Mbappé, el equipo desde el punto de vista táctico en la presión sin balón, pues baja un poco", pero considera que es cuestión de "que Mbappé se ponga las pilas también", repartiendo la responsabilidad entre el jugador y los entrenadores. Pese a ello, su conclusión es firme: "A mí me gusta Vinicius, pero es más futbolista Mbappé".
Para zanjar la discusión, Maldini propuso la prueba definitiva: preguntar a los entrenadores de élite si prefieren que Mbappé juegue o no contra ellos. La conclusión, según el analista, es aplastante: "El 99% te van a decir que no juegue". Un dato que para él "es definitivo" y que demuestra el verdadero impacto del jugador francés.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.