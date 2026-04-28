Maldini zanja el debate tras las críticas a Mbappé: "Habría que hacer una encuesta con entrenadores de élite..."

El debate está servido en el madridismo: Vinicius o Mbappé. En el programa Deportes COPE, el analista en fútbol internacional, Julio Maldonado 'Maldini' ha dejado clara su preferencia. A la pregunta sobre a quién prefiere, no ha dudado en su respuesta: "Soy más de Mbappé, me parece que es más completo".

Cifras goleadoras y la sombra de Cristiano

Para Maldini, las dudas sobre Mbappé se pueden entender, pero sus números individuales son incontestables. "Las cifras individuales son irrebatibles", afirma, y añade que "nadie ha metido más goles, y seguramente va a meter más goles". El analista va un paso más allá y establece una comparación de gran calibre: "El único jugador comparable en el Madrid recientemente es Cristiano Ronaldo".

EFE Mbappé celebra con Vinicius su gol en el Real Madrid - Alavés

Reconoce un posible problema táctico, apuntando que "cuando está Kylian Mbappé, el equipo desde el punto de vista táctico en la presión sin balón, pues baja un poco", pero considera que es cuestión de "que Mbappé se ponga las pilas también", repartiendo la responsabilidad entre el jugador y los entrenadores. Pese a ello, su conclusión es firme: "A mí me gusta Vinicius, pero es más futbolista Mbappé".

Para zanjar la discusión, Maldini propuso la prueba definitiva: preguntar a los entrenadores de élite si prefieren que Mbappé juegue o no contra ellos. La conclusión, según el analista, es aplastante: "El 99% te van a decir que no juegue". Un dato que para él "es definitivo" y que demuestra el verdadero impacto del jugador francés.