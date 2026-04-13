Hansi Flick, disgustado con la altura del césped del Metropolitano

La tensión antes del partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona ha comenzado. El entrenador del Barça, Hansi Flick, ha protagonizado el primer encontronazo al quejarse del estado del césped del Metropolitano. Justo antes de la sesión de entrenamiento, Flick se dirigió a un delegado de la UEFA para señalarle que la hierba estaba, a su parecer, demasiado alta y seca, un episodio que recuerda a las habituales quejas de Xavi Hernández.

Queja informal, pero directa

Según la información de Helena Condis en 'El Partidazo de COPE', por el momento no hay una petición formal por parte del club azulgrana. Sin embargo, a Flick no le ha gustado nada el estado del terreno de juego. Se le ha visto tocar, palpar e incluso arrancar hebras de hierba para examinarla y, acto seguido, se ha acercado al delegado de la UEFA y, en un tono informal pero educado, se ha quejado de la longitud de la hierba.

Lo vamos a medir y lo vamos a recortar si es necesario" Delegación de la UEFA

La respuesta del responsable de la UEFA ha sido tranquilizadora. Según fuentes del club, el delegado le ha asegurado a Flick que tomarán cartas en el asunto: "Lo vamos a medir y lo vamos a recortar si es necesario", le ha comunicado, para que cumpla con la normativa. De hecho, se ha constatado que la hierba superaba la altura permitida durante el entrenamiento.

EFE Los jugadores y el técnico alemán Hansi Flick (d) durante un entrenamiento del primer equipo

El protocolo de la UEFA es claro

El protocolo de la UEFA establece unas reglas muy estrictas sobre la superficie de juego. La altura máxima permitida para el césped es de 30 milímetros, tanto en el entrenamiento previo como el día del partido. Mañana por la mañana, en la reunión previa al encuentro, el Atlético de Madrid está obligado a comunicar a la UEFA la medida exacta de la hierba, un dato que figurará en la hoja oficial del partido.

El riego, potestad del Atlético

A pesar de la regulación sobre la altura, el equipo local tiene la potestad sobre el riego del césped. El Atlético de Madrid puede decidir si riega o no el campo hasta 60 minutos antes del partido y también durante el descanso, una decisión que puede ser clave para el ritmo de juego que busca el Barça para remontar el 2-0 de la ida.

Este gesto de Flick, realizado delante de las cámaras, no ha sentado nada bien en el seno del club rojiblanco, tal y como ha informado el periodista Antonio Ruiz. La queja del técnico alemán se ha interpretado como una medida de presión y ha servido para calentar una vuelta de cuartos de final que se prevé apasionante.