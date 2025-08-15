La pesadilla con las inscripciones de buena parte de LaLiga: ¿Podrán jugar todos los fichajes esta jornada?

Un verano más se repite el mismo problema en el fútbol español. Este viernes 15 de agosto empieza LaLiga y algunos clubes deberán disputar la primera jornada sin parte de sus jugadores. No es que estén lesionados o de vacaciones, es que no les han podido inscribir a tiempo. El Fair Play Financiero de Tebas sigue siendo un quebradero de cabeza para muchos y a habituales como Getafe o Barcelona se han añadido esta campaña clubes como Sevilla y Levante.

Otros como Athletic, Real Madrid y Atlético de Madrid no han tenido ninguna dificultad, pero son minoría. Mientras los aficionados pasan las horas actualizando con el F5 la página web de LaLiga para ver si sus clubes suman efectivos. Un nuevo problema que se suma al de que aún queda bastante para que el 1 de septiembre se cierre el mercado y que hace que se arranquen los campeonatos con plantillas que, algunas veces, poco tienen que ver con las finales.

LaLiga Estos son los últimos futbolistas inscritos en LaLiga este viernes 15 de agosto.

El que peor lo tiene para el debut es el Sevilla que solo cuenta con 15 futbolistas registrados. No ha conseguido vender a Badé o Juanlu y no podrá contar ante el Athletic con ninguno de sus fichajes de invierno y verano. El Levante y el Getafe van apuntando a sus refuerzos a cuenta gotas, el Barcelona espera por fin inscribir a Joan García, pero le faltan 7 fichas por dar de alta...

Hay que recordar que las plantillas profesionales son de 25 jugadores y que una vez cerrado el mercado no se podrá firmar a ningún jugador salvo que se tenga una plaza libre y que el futbolista estuviera en paro antes del final del periodo de contrataciones.