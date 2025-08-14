En Radio Marca
El Getafe pone voz al problemón de los equipos con las inscripciones: "No me dejan avalar más, he tenido que vender a uno de los mejores defensas de LaLiga por tres perras"
"Somos el hazmerreír de Europa", ha criticado un enfadadísimo Ángel Torres en Radio Marca. El presidente del Getafe critica que tendrá que seguir vendiendo para poder inscribir más futbolistas.
Falta poco más de un día para que arranque la temporada 2025/2026 en Primera División y como ya viene siendo habitual los últimos años hay varios equipos que tienen problemas con la inscripción de jugadores. El que peor lo tiene es el Levante, aunque Getafe y Sevilla no le andan a la zaga. Los azulones solo tienen 12 jugadores con ficha, ahora mismo. Este jueves Ángel Torres, el presidente del equipo madrileño, ha atacado duramente a LaLiga en este sentido.
El máximo mandatario del Getafe ha pasado por los micrófonos de Radio Marca y allí se ha despachado a gusto contra el fair play financiero, mientras criticaba que se haya permitido a la directiva del Barcelona avalar con 7 millones de euros para entrar en la regla 1:1 y a él no se le deje. "Somos el hazmerreír de Europa", ha sido la conclusión de un enfadadísimo Ángel Torres.
“En un momento crítico donde 8 o 10 equipos se encuentran que tienen 8, 10 o 12 inscritos y sin posibilidad de venta hemos tenido que regalar casi a uno de los mejores centrales de LaLiga a un equipo que acaba de subir a la Premier League por tres perras gordas para poder el domingo tener a 16 o 17 inscritos. Decimos que es la mejor Liga del mundo, pero cuando llamas solo te dicen vende y vende, pero qué vendo”, ha criticado Ángel Torres refiriéndose a la venta del paraguayo Omar Alderete al Sunderland por poco más de 10 millones de euros.
Además, ha revelado que tendrá que vender a algún futbolista más en lo que queda de mercado: "No nos queda más remedio porque a mi ya no me dejan avalar más. Al final se acaban inscribiendo a todos o la mayoría de jugadores, pero el daño ya está hecho. Somos el hazmerreír de Europa".
Sobre el partido Villarreal-Barcelona que LaLiga planea trasladar a Miami también ha sido muy criticado: "Voy a ser sincero. Cuando lo vi publicado pensé que era una broma a mi, por lo menos no me han consultado. Estamos en contra del Mundial de Clubes y de llevar la Supercopa y ahora nos queremos ir a jugar por ahí, cosa que tiene que aprobar LaLiga y no ha hecho. Si decimos que somos la mejor Liga del mundo, no tengo que ir a ningún sitio, tendrán que venir aquí los que quieran aprender”.