El Getafe pone voz al problemón de los equipos con las inscripciones: "No me dejan avalar más, he tenido que vender a uno de los mejores defensas de LaLiga por tres perras"

Falta poco más de un día para que arranque la temporada 2025/2026 en Primera División y como ya viene siendo habitual los últimos años hay varios equipos que tienen problemas con la inscripción de jugadores. El que peor lo tiene es el Levante, aunque Getafe y Sevilla no le andan a la zaga. Los azulones solo tienen 12 jugadores con ficha, ahora mismo. Este jueves Ángel Torres, el presidente del equipo madrileño, ha atacado duramente a LaLiga en este sentido.

El máximo mandatario del Getafe ha pasado por los micrófonos de Radio Marca y allí se ha despachado a gusto contra el fair play financiero, mientras criticaba que se haya permitido a la directiva del Barcelona avalar con 7 millones de euros para entrar en la regla 1:1 y a él no se le deje. "Somos el hazmerreír de Europa", ha sido la conclusión de un enfadadísimo Ángel Torres.

“En un momento crítico donde 8 o 10 equipos se encuentran que tienen 8, 10 o 12 inscritos y sin posibilidad de venta hemos tenido que regalar casi a uno de los mejores centrales de LaLiga a un equipo que acaba de subir a la Premier League por tres perras gordas para poder el domingo tener a 16 o 17 inscritos. Decimos que es la mejor Liga del mundo, pero cuando llamas solo te dicen vende y vende, pero qué vendo”, ha criticado Ángel Torres refiriéndose a la venta del paraguayo Omar Alderete al Sunderland por poco más de 10 millones de euros.

Además, ha revelado que tendrá que vender a algún futbolista más en lo que queda de mercado: "No nos queda más remedio porque a mi ya no me dejan avalar más. Al final se acaban inscribiendo a todos o la mayoría de jugadores, pero el daño ya está hecho. Somos el hazmerreír de Europa".

Sobre el partido Villarreal-Barcelona que LaLiga planea trasladar a Miami también ha sido muy criticado: "Voy a ser sincero. Cuando lo vi publicado pensé que era una broma a mi, por lo menos no me han consultado. Estamos en contra del Mundial de Clubes y de llevar la Supercopa y ahora nos queremos ir a jugar por ahí, cosa que tiene que aprobar LaLiga y no ha hecho. Si decimos que somos la mejor Liga del mundo, no tengo que ir a ningún sitio, tendrán que venir aquí los que quieran aprender”.