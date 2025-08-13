El drama del Sevilla con las inscripciones para el debut liguero: "Jugarán once, con más o menos chavales de la cantera"

El director deportivo del Sevilla, Antonio Cordón, asumió que los sevillistas debutarán en LaLiga el próximo domingo en Bilbao ante el Athletic Club, sin apenas inscribir a nuevos futbolistas, porque él no está "mirando al domingo, sino al 1 de septiembre, que es donde está el final del mercado".

Cordón, que acompañó en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán al portero griego Odysseas Vlachodimos en su presentación como nuevo jugador del equipo, se ha mostrado "expectante y muy ilusionado" con lo que puedan deparan "las dos semanas que quedan" de agosto.

De ese período dijo que "todo es muy dinámico y cambia hora a hora, es un momento en el que las cosas se pueden suceder muy rápido", aunque insistió en que el Sevilla irá "a San Mamés con lo que haga falta; jugarán once contra once con más o menos chicos de la cantera". "No tengo preocupación, tengo ilusión. En San Mamés tendremos bajas, sí, son normales las lesiones y otras circunstancias, pero lo principal es hacer grupo, y eso está cogiendo una fuerza increíble. Las inscripciones y los fichajes llegarán, pero lo relevante es la fuerza del grupo", añadió el técnico pacense.

Antonio Cordón recordó que la existencia de "muchos jugadores no inscritos en el fútbol español", por lo que "el Sevilla tiene que vender activos" y desprenderse de "jugadores con unos salarios muy importantes; hay que trabajar para buscar soluciones positivas para todos", argumentó. Cordón recalcó que "no es una tragedia si no se inscriben a los jugadores" para las primeras jornadas porque "el entrenador está tranquilo porque sabía que esto se podía dar así", de modo que no va "a llorar por algo" que le ha "pasado en otros clubes", en los que ha "sacado más puntos con ese problema que cuando todos estaban ya inscritos", subrayó.

el drama del sevilla

Mientras siguen las negociaciones entre el club hispalense y el Bayer Leverkusen para el traspaso del central galo Loic Badé por una cantidad entre los 25 y los 30 millones de euros. El Sevilla necesita hacer con urgencia esta venta si quiere tener inscrito a alguno de los fichajes de cara al estreno liguero.

Y es que los andaluces no han podido realizar apenas refuerzos esta temporada. El portero griego, de hecho, es el tercero tras las incorporaciones a coste cero de Alfon y Gabriel Suazo. El club ahora mismo solo tiene inscritos a 15 jugadores, alguno de los cuales, como Juanlu, saldrá. No podrían jugar tampoco Akor Adams y Rubén Vargas, los dos fichajes invernales.