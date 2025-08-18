Lo que necesita el Barcelona para inscribir a Gerard Martín

Aunque el Barcelona ha conseguido inscribir a tiempo a jugadores como Joan García o Marcus Rashford, todavía le quedan futbolistas importantes por registrar en LaLiga. Entre ellos, Gerard Martín, quien tuvo un papel destacado la temporada pasada tras la lesión de Alejandro Balde.

EFE BARCELONA, 17/02/2025.- El guardameta polaco del FC Barcelona, Wojciech Szczesny, celebra la victoria al término del partido de LaLiga de fútbol que FC Barcelona y Rayo Vallecano han disputado este lunes en el estadio Lluis Companys. EFE/Siu Wu

las inscripciones del barcelona

También falta por inscribirse Wojciech Szczęsny, pieza clave el curso pasado bajo palos. Pese a que Joan García será el nuevo portero titular, el polaco se ganó la confianza para seguir en el proyecto azulgrana. Otro de los pendientes es Roony Bardghji, una de las incorporaciones más recientes, que dejó buenas sensaciones en los minutos que disputó durante la pretemporada.

EFE El extremo del Barcelona Roony Bardghji en acción este domingo, durante el partido amistoso que disputan el Vissel Kobe y el FC Barcelona, en el Noevir Stadium Kobe (Japón).

En Deportes COPE, Helena Condis explicó lo que el club debe hacer para poder inscribirlos: “Esperan tener inscritos a Szczęsny, Gerard Martín y Roony Bardghji este sábado en el campo del Levante para desbloquear la situación. El objetivo es dar salida a Iñaki Peña esta semana en forma de cesión, tras renovar un año. Ahora mismo, Es Fàbregas es el que está mejor posicionado para salir, y también se trabaja en rescindir el contrato de Oriol Romeu con la carta de libertad. Además, el club está pendiente de que LaLiga valide la auditoría y compute los 100 millones de los asientos VIP para volver a la regla 1-1”.