El consejo de Tomás Guasch al Barça y a LaLiga tras las inscripciones a última hora de Joan García y Rashford: "Sería más higiénico..."

Este sábado 16 de agosto por fin ha finalizado el culebrón de la inscripción de Joan García. El Barcelona llevaba tiempo en una contrarreloj y ha conseguido llegar a buen puerto unas pocas antes de que le tocara debutar en LaLiga. Los de Hansi Flick comenzarán la defensa del título a las 19:30 horas en Son Moix ante el Mallorca y lo harán con el mejor guardameta de la pasada campaña bajo palos y con Marcus Rashford en el banquillo. Los dos han sido dados de alta.

el lio de las inscripciones

No ha sido tarea fácil conseguirlo y aún habrá que seguir remando porque falta por registrar a unos cuantos más: Szczesny, Bardghji, Gerard Martín y los canteranos Héctor Fort y Marc Bernal. Y es que el club todavía no ha conseguido llegar a la norma del 1:1 y poder trabajar con normalidad.

Verano movido en los despachos y más en los últimos días. Se intentó dar salida sin éxito a Ter Stegen, luego el alemán se lesionó en la espalda y se le llegó a expedientar para que permitiera que le evaluara la Comisión Médica de LaLiga. Al final sus problemas fueron aceptados como de larga duración, superiores a cuatro meses, y se permitió liberar la mitad de su ficha para poder inscribir a Joan García, aunque hasta el 31 de diciembre.

Cordon Press Ter Stegen mantuvo un pulso con el Barça que perjudicaba a Joan García.

Pendientes de la aprobación de la venta de los palcos VIP del Camp Nou por 100 millones de euros, la directiva ha tenido que avalar 7 millones de euros para poder registrar a Rashford. Además, se ha renovado a Koundé para generar espacio y se marchó Iñigo Martínez a Arabia Saudí.

La opinión de Tomás Guasch

Este viernes en El Partidazo de COPE, el periodista Tomás Guasch habló de los problemas que ha tenido el Barcelona con las inscripciones y bromeó asegurando que "no solo va a jugar Joan García si no que va a meter el gol de la victoria". Y es que ninguno de los tertulianos tenía duda de que Laporta iba a conseguir que sus fichajes estuvieran en Son Moix.

Víctor Fernández fue mucho más allá y apuntó que "es muy difícil convencer al pueblo de que esto no es el primo de Negreira. El que esté tranquilamente tomándose algo pensará ahora que película me van a contar. Aparecerá Tebas dirá que aquí están los papeles... pero esto no se lo cree nadie. Es una situación un poco delirante que el Barcelona esté año tras año en esta historia".

EFE Rashford sujeta la camiseta del Barcelona que llevará la siguiente temporada

"Yo creo que sería más higiénico que lo hicieran al momento, sin darle tanta emoción. Esto ya está, adiós muy buenas para Son Moix... al final parece que te cachondeas", sentenció Tomás Guasch.

