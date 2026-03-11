Mensaje de Kinsky, el portero del Tottenham en el Metropolitano, en sus redes sociales: "Del sueño a la pesadilla..."

Kinsky, el portero del Tottenham que vivió una noche desafortunada de Champions en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid, reapareció apenas 24 horas después del partido en sus redes sociales.

El checo protagonizó una de las escenas más duras de la competición, al ver cómo fue sustituido en el minuto 17, cuando el partido iba 3-0 a favor del Atlético de Madrid y dos de los tres goles fueron por errores claros del guardameta.

Kinsky, que se retiró directamente al vestuario, se llevó el aplauso de la afición del Atlético de Madrid, y enseguida cientos de aficionados y futbolistas le escribieron mensajes de apoyo en su última publicación subida a su Instagram.

Precisamente, ha sido en Instagram donde Kinsky ha aprovechado para dar las gracias. El futbolista subió una 'story' en la que sale una imagen de un televisor en la que aparece él, con gesto de tristeza, tras encajar el 3-0, y el siguiente texto: "Thanks for messages. From dream to nightmare to dream again" (Gracias por los mensajes. Del sueño a la pesadilla y de nuevo a soñar".