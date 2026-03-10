CHAMPIONS LEAGUE | RRSS
Oleada de mensajes de apoyo de futbolistas hacia el portero del Tottenham, Kinsky, tras ser cambiado en el Metropolitano
El guardameta ha recibido miles de mensajes de ánimo en sus redes sociales, con futbolistas como David de Gea mostrando su solidaridad
Javier Jurado
El portero del Tottenham, Antoni Kinsky, titular en el partido de Champions frente al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano, recibió una auténtica oleada de mensajes de apoyo de muchos aficionados y otros futbolistas, tras verse sustituido en el minuto 17 de la primera parte, al cometer dos errores que ayudaron a que el partido fuera, en ese momento, 3-0 a favor de los de Diego Simeone.
Una comunidad volcada con el guardameta
El portero checo, que suele tener unas cien interacciones por comentario, en su última imagen publicada en su cuenta de Instagram ha recibido más de mil mensajes de apoyo.
Entre los mensajes de ánimo destacan especialmente los de compañeros de profesión, como es el caso de David de Gea. La comunidad futbolística se ha volcado para mostrar su solidaridad con el portero, sin que se haya registrado ninguna crítica en sus redes sociales por su desafortunada actuación.
De Gea escribió el mensaje en su propia cuenta: "Nadie que haya sido portero puede entender lo difícil que es jugar en esa posición. Mantén la cabeza alta y volverás pronto".
