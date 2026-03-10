El entrenador del Tottenham cambia de portero en el minuto 17 tras el 3-0 del Atlético y Kinsky se lleva una ovación del Metropolitano

Las palabras del entrenador del Tottenham en la previa del partido de ida de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid, asegurando que su prioridad era “salvar al equipo” y no la Champions, han cobrado un nuevo sentido. En apenas quince minutos de partido, su equipo ya perdía por 3-0, un resultado que ha desatado una de las imágenes más impactantes de la temporada.

Un cambio drástico y polémico

El técnico Igor Tudor ha decidido señalar a su portero suplente, Antonín Kinsky, titular por sorpresa en detrimento de Vicario, y lo ha sustituido de forma fulminante. El guardameta, que había participado en dos de los goles encajados, uno de ellos tras un resbalón, ha abandonado el campo completamente desolado.

Ovación del Metropolitano y apoyo del vestuario

En ese momento, la grada del Metropolitano ha ofrecido una lección de deportividad y ha despedido al jugador con una sonora y unánime ovación. El futbolista, en lugar de ir al banquillo, se ha dirigido directamente al túnel de vestuarios, visiblemente afectado. La reacción de sus compañeros ha sido inmediata: todo el banquillo, junto a jugadores como Cuti Romero, ha ido tras él para arroparlo.

La controvertida sustitución ha sido analizada en el programa 'Tiempo de Juego', donde el periodista Paco González la ha calificado de “una barbaridad”. Para González, la decisión del entrenador es cuestionable: “Es una decisión del entrenador meter a ese portero. ¿Y ahora lo quitas?”. Su reflexión final ha sido tajante: “Por el mismo motivo por el que le ha cambiado, podría bajar el dueño y echar al entrenador”.