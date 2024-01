Manolo Lama reivindica la figura clave del éxito del Real Madrid: "Ha sabido reinventarse"

El Real Madrid ganó este miércoles al Mallorca 1-0 gracias a un gol de Rüdiger en los minutos finales que le dio el título de campeón de invierno a los blancos, que de momento le saca ya diez puntos al Barcelona y al Atlético de Madrid. En un partido muy complicado para los de Ancelotti, apareció el central para dar la tranquilidad a un equipo que sufrió mucho ante un Mallorca que dio dos balones en los palos.

MADRID, 03/01/2024.- El defensa alemán del Real Madrid Antonio Rudiger celebra el primer gol de su equipo durante el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports disputado entre el Real Madrid y el RCD Mallorca, este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Kiko Huesca





Vinicius, protagonista del partido

Vinicius era la gran novedad en el once del Real Madrid después de la lesión que le ha tenido fuera de los terrenos de juego durante casi dos meses. Ancelotti reconoció que tenían hablado que jugara sesenta minutos de partido: "Estaba pactado porque ha tenido una lesión importante; era empezar el partido o meterlo en la segunda parte y optamos por lo primero". El brasileño fue el mejor de los blancos en la primera parte, creando las ocasiones más peligrosas. Rajkovic, con un mano a mano salvado y con otra gran parada a tiro lejano, evitó que 'Vini' volviera por la puerta grande. El Mallorca dio un gran susto en la primera parte con un cabezazo de Antonio Sánchez que golpeó en el larguero. La pelota botó en la línea de gol pero Lunin agarraba el balón cuando estaba a punto de entrar.

Tchouameni era el otro protagonista en el once. El francés ocupó el hueco en la plaza de central después de la tarjeta roja que vio Nacho ante el Alavés y la grave lesión de Alaba, que se perderá el resto de temporada. Ancelotti ya afirmó en rueda de prensa que el club no hará ningún fichaje para lo que resta de temporada y que Tchouameni hará de central cuando haga falta.

MADRID, 03/01/2024.- El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Junior (i) intenta un lanzamiento ante el centrocampista portugués del Mallorca Samu Costa durante el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports disputado entre el Real Madrid y el RCD Mallorca, este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/ Javier Lizón





En esta primera parte, el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz, que pitaba por primera vez al Real Madrid, fue muy protestado por los futbolistas merengues, especialmente por Vinicius y Lunin; los dos vieron sendas tarjetas amarillas antes del descanso por protestar. Ancelotti, en la rueda de prensa posterior al encuentro, habló sobre esto: "Es un árbitro joven que tiene calidad. En mi opinión han sido pequeños detalles de tarjetas pero nosotros hemos protestado mucho, demasiado en mi opinión. No es bueno recibir tarjetas por protestar. No me gusta".

En la segunda parte, el Real Madrid tuvo mucho más dominio del partido aunque el Mallorca volvía a asustar con un disparo de Samu Costa al palo. La entrada de Brahim y Joselu fue clave para los blancos, y el joven jugador estuvo a punto de marcar nada más entrar al campo pero su cabezazo, tras un paradón de Rajkovic a Rodrygo, pegaba en el palo. La clave llegó en el minuto 87, cuando Modric sacaba un tiro de esquina desde la derecha y Rudiger se elevaba entre toda la defensa mallorquina para cabecear el tanto definitivo del encuentro.

Manolo Lama resalta la figura del Real Madrid

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, analizó la victoria del Real Madrid y quiso resaltar la gran importancia que tiene en este equipo Carlo Ancelotti. El entrenador italiano, que acaba de renovar dos temporadas en estas vacaciones de Navidad, ha sabido gestionar a la perfección una plantilla muy mermada por las graves lesiones sufridas.

"El Madrid, campeón de invierno. Tiene mérito conseguir este título honorífico después de la gran cantidad de lesiones graves que ha tenido. El gran ganador es Carlo Ancelotti, que ha sabido reinventarse y usar futbolistas de su plantilla para cubrir los huecos de jugadores que eran intocables. Ha conseguido que no le marquen y marcar. Los títulos se ganan venciendo partidos como el de hoy. El Madrid va embalado hacia un nuevo título de Liga, con permiso de Girona, Barcelona y Atlético de Madrid".

