¿Has pasado las últimas semanas un catarro, un resfriado o un gripazo? Es probable que la respuesta sea afirmativa pero ¿sabemos realmente si fue un simple catarro o una gripe? El coronavirus sigue entre nosotros, aunque la incidencia se mantiene en cifras bajas (8,9 casos por cada 100.000 habitantes según el último informe del instituto de Salud Carlos III) la vigilancia epidemiológica sigue activa por si surge una mutación que pueda dar problemas...como ha ocurrido este año en EEUU con la variante del coronavirus Flirt.

Explicaba el corresponsal de COPE en Washington, Juan Fierro, que 3.000.000 de estadounidense se han contagiado de COVID en lo que va de año: "29.000 personas murieron, una media de 600 a la semana". La nueva variante, Flirt, es la dominante en el país americano y está generando cierta preocupación entre los expertos: "Se han detectado cambios en la proteína de la espícula, que juega un papel fundamental en el modo en el que COVID 19 coloniza nuestro cuerpo y nos hace enfermar". Solo el 22% de la población estadounidense tiene la cartilla de vacunas contra esta enfermedad al día. Los síntomas, dicen los expertos, son similares a los de mutaciones anteriores.

En España, la variante predominante continua siendo Pirola, también lo era en Estados Unidos hasta que ha llegado Flirt...una nueva cepa que preocupa a los expertos en vigilancia epidemiológica. Julián Olalla es miembro de la junta directiva de la Sociedad española de enfermedades infecciosas y médico internista del Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella: "El SARS COV 2 nunca se ha ido" afirmaba en Fin de Semana: "A Dios gracias ha dejado de ser la enfermedad que fue pero jamás ha dejado de irse. Lo que es importante es distinguir entre sufrir una COVID 19 leve y lo que puede ser un COVID 19 para los pacientes de algo riesgo. Ahí podemos tener un problema".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Destacaba el doctor que el número de contagios de COVID no se está traduciendo en un aumento de ingresos hospitalarios, lo que es clave desde el punto de vista de la salud pública. La nueva variante que se está extendiendo por EEUU es la responsable del 30% de los contagios en EEUU: "Pero no implica que haya más mortalidad". ¿Qué es, entonces, lo que inquieta a los expertos?: "Parece que provoca más infecciones y es más transmisible que el linaje previo que es el que hoy por hoy tenemos en España". Indicaba el médico que, dado el mundo global en el que vivimos, esta cepa llegará a nuestro país: "Lo importante es que sean nuevos linajes de Ómicron y que no se traduzca en una mayor tasa de hospitalización. Lo más importante es pensar en los más débiles que tenemos en casa. Y hacer uso de la prudencia. Si tengo una infección respiratoria, no hago visitas o me pongo la mascarilla si voy a ver a alguien inmunodeprimido".

ESCUCHA FIN DE SEMANA

Escucha ahora 'Fin de Semana' de 12 a 13. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también nos descubrirá los viajes imprescindibles que no debes dejar de hacer con Pedro Madera. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo, healthy, se ocupa Paula Monreal (‘paufeel’ en redes sociales).

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con sus anécdotas en sus citas los domingos con los oyentes.

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.