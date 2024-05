Mario Iceta apuesta por "escuchar las razones del malestar profundo" de las clarisas de Belorado

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta,ha mostrado en 'La Linterna de la Iglesia' su preocupación por la situación de las clarisas de Belorado después de que a comienzos de esta semana comunicaran en un manifiesto su decisión de romper con la Iglesia Católica.

“Estoy preocupado por la situación, pensando en lo que se ha generado de manera tan sorpresiva. Hace un mes tenía alguna información de que algo se gestaba y con interés en ver qué vías de solución y de diálogo puede haber. Estas cosas no se hacen de la noche a la mañana”.

La conversación entre Iceta y la Hermana que abandonó el monasterio

Para el titular de la archidiócesis burgalesa, lo más sorprendente ha sido el sigilo. En este sentido, asegura que conoció la noticia a primera hora del lunes, y en un primer momento pensó que se trataba de un bulo: “Poco a poco se fueron sabiendo las noticias. Dijeron que fue por unanimidad, al día siguiente sale una hermana, parece que las más mayores no saben muy bien lo que ocurre por sus facultades mentales limitadas... y en algunas entrevistas algunas hermanas decían que se venía gestando de hace un año”, ha recalcado.

Iceta ha logrado contactar con la Hermana que abandonó Belorado tras producirse el cisma con la Iglesia. Tal y como contaba ella misma, el pasado mes de enero le retiraron de la porteria y como telefonista “parece que para que no se enterara de lo que estaba ocurriendo, y luego se entera el domingo por la tarde cuando aparece Pablo de Rojas”, ha continuado explicando Mario Iceta en 'La Linterna de la Iglesia'.

“Cuando pregunté a la vicaria, Sor Paz, si esto era por unanimidad, me dijo que sí. La Hermana que ha salido dice que no hubo capítulo, no hubo votación y es irregular, apareció el domingo por la tarde Pablo de Rojas diciendo que era el obispo al que pasarían a su jurisdicción, sin respetar los mecanismos capitulares y votaciones propias de las congregaciones. Es tremendo y tiene que haber una formar de tutelarlo y que dejen a estas monjas de noventa años que entraron en el monasterio hace setenta que pasen los últimos años de su vida en la Iglesia Católica”, ha pedido.

"Mi parecer es de no precipitarse y, si es posible, dialogar"

Mario Iceta recordaba cómo en Semana Santa un medio digital publicaba la carta de una persona que estuvo en Belorado de las clarisas, y mostraba su emoción por el fervor con el que celebraban la Semana de Pasión las hermanas: “¿Hemos hecho el paripé este tiempo? Es todo extraño y por eso no sé si las Hermanas se dan cuenta de las consecuencias”, se ha cuestionado.

Para el arzobispo, siguiendo el razonamiento de las clarisas de Belorado, sería “inválido el ministerio de Sucesión Apostólica, los actos sacramentales o los votos y cuestiones juridicas. No han hecho voto como religiosas entonces”, plantea.

“Cuando vi en una cámara que estaban contentas, no sé si son conscientes de que esto no es como cambiarte de habitación o de hábito. Mi parecer es de no precipitarse, que pase este maremágnum mediático, si es posible dialogar y ver estas cuestiones y darles un tiempo para reconsiderar esta situación tan extraña".

A juicio de Iceta, un hipotético camino de reconciliación solo podría pasar por el encuentro e iniciar un periodo de escucha hacia sus dificultades: “Escuchar cuáles son las razones de malestar profundo, porque la vida es complicada, pero hasta el extremo de abandonar la fe católica para abrazar otro tipo de ideario... es extremo”, ha puntualizado.