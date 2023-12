Manolo Lama, "escéptico" con el posible futuro de la Superliga: "Todos lo sabíamos"

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado este juves a favor de A22 por la Superliga y ha dictaminado que tanto UEFA y FIFA tienen una posición de abuso dominante de poder, al impedir a los clubes disputar otras competiciones fuera de sus marcos legales. Real Madrid y Barcelona, junto a otros nueves clubes europeos, fueron los precursores de esta competición que no vio la luz y se estancó en los juzgados.

Pero la decisión de este jueves supone un antes y un después en el mundo del fútbol. Puesto que el fallo abre la puerta a la creación de nuevas competiciones y que A22 ya ha presentado. Aunque por el momento todos la mayoría de implicados han dado la espalda al nuevo proyecto de la Superliga Europea.

FIFA analizará el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La FIFA se ha pronunciado este jueves tras el fallo del TJUE sobre la Superliga y aseguró que mantiene su defensa de "la estructura piramidal" del deporte, basada en el mérito deportivo en coordinación con la UEFA.

"De acuerdo con sus Estatutos, la FIFA cree firmemente en la naturaleza específica del deporte, incluida la estructura piramidal y los principios de equilibrio competitivo y solidaridad financiera", señaló el organismo en un escueto comunicado publicado en su página web y en sus redes sociales.

El logo de la FIFA en su sede en Zúrich.Cordon Press

Pese al comunicado, el máximo organismo del fútbol no quiso valorar más allá la sentencia. Aunque confirmó que analizará la decisión junto a la UEFA, otras confederaciones y las federaciones miembros. "El fútbol debe su larga y exitosa historia a los principios antes mencionados, que la FIFA, las confederaciones y las asociaciones miembro seguirán promoviendo en el futuro, en interés de todos los aficionados al fútbol en todo el mundo", agregaba el texto publicado.

Quien sí valoró el fallo del TJUE fue el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que afirmó en su cuenta de X que "no cambia nada realmente". "Históricamente hemos organizado las mejores competiciones del mundo y será también en el futuro", afirma en el mensaje publicado en sus redes sociales.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. CORDONPRESS

Y añadia: "Continuaremos ofreciendo los torneos más espectaculares, competitivos y significativos del mundo y utilizaremos nuestros ingresos para desarrollar el fútbol en cada rincón del mundo a través de programas solidarios que garanticen que los menos privelgiados se beneficien de estas competiciones importantes".

La Asociación de Ligas Europeas defiende las ligas

Pedro Proença, exárbitro y actual presidente de la Asociación de Ligas Europeas, se mostró contrario a la posibilidad de la creación de una Superliga Europea tras el fallo de la Justicia Europea. Y aseguró que la organización que dirigige defiende "un modelo de competición abierta" basado en el mérito deportivo, siguiendo la línea de UEFA y FIFA.

"Hay principios fundamentales que no deben ser cuestionados: las competiciones nacionales son la base de la pasión de los aficionados y, por lo tanto, deben ser protegidos. Los equipos tienen derecho a progresar a través de los distintos niveles competivios", agregaba el presidente en el comunicado de la Asocación.

Y concluía: "Este es el fútbol que defendemos y seguiremos defendiendo, en colaboración con todas las partes interesados cuya misión es garantizar la verdadera esencia del fútbol".

Manolo Lama y Maldini dan su opinión en Deportes Cope

El narrador de Tiempo de Juego fue el primer en intervenir ante la pregunta de José Luis Corrochano. "Soy muy escéptico ante la posible creación de la Superliga. Los grandes equipos de Europa ya han dado la espalda. El Tribunal ha demostrado el abuso de poder de FIFA y UEFA, algo que ya sabíamos todos", comenzó diciendo Manolo Lama.

Y agregó: "Veo muy complicado crear una competición paralela a la que UEFA siga organizando. Obviamente se puede hacer, pero la calidad deportiva de esos clubes no será la misma que la de ahora".

Maldini también dio su punto de vista sobre la noticia del día y señaló: "No creo que esté cerca la creación de la Superliga. Pero me parece sano que intenten romper con el monopolio de la UEFA. Ahora las partes están condenados a entenderse, deberán negociar".

Y añadió para concluir: "Me ha gustado la presentación y la competición me agrada, pero con algunos matices. Por ejemplo, me gustaría ver al Girona jugarla si gana LaLiga. Creo que irían modificando las reglas sobre la marcha como ya vimos con la Nations League".





