Día histórico en el mundo del fútbol. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que la UEFA y la FIFA no pueden impedir a otros clubes la presencia en terceras competiciones. Esta postura, que ejercían hasta ahora, se considera un abuso de poder dominante. "La UEFA no tiene la exclusiva del fútbol, se puede organizar otra competicion de clubes diferente y no se puede discriminar a la Superliga bajo ningún concepto. Además, los equipos pueden gobernar su futuro", asegura la sentencia.