Agentes del Medio Natural de Extremadura exigen urgentes mejoras laborales

Los Agentes del Medio Natural de Extremadura han dado un paso significativo en su lucha por mejores condiciones laborales. Tras varios años de solicitudes sin respuesta, se han manifestado para exigir mejoras en sus condiciones, que actualmente son las peores de España. Este colectivo, vital para la región, expresa su agotamiento ante las promesas incumplidas del gobierno.

Juan Pablo Prieto, uno de los agentes, expresó su frustración: "Estamos cansados de esperar todo aquello que nos prometió el Gobierno que está ahora mismo gobernando. Mientras estaba en la oposición, recogieron todas nuestras reivindicaciones y no las han materializado. Creemos que ya ha pasado suficiente tiempo para que todas estas promesas se cumplan."

Entre las demandas de los agentes se incluye la inclusión en el Grupo B, un derecho que consideran fundamental, ya que actualmente están en el Grupo C. También solicitan la creación de un servicio propio y transversal al resto de consejerías, para no depender de presupuestos externos y licitaciones. Además, piden la actualización de su complemento específico, que no ha sido revisado en 15 a 18 años, y consideran obsoleto.

Durante la manifestación frente a la Asamblea de Extremadura, se observó una buena sintonía entre los agentes, el Consejero de Gestión Forestal, Ignacio Higuero, y el Director General de Gestión Forestal, Caza y Pesca, Ricardo Romero Pascua. Este último confirmó que se están "haciendo avances significativos para atender las reivindicaciones" de los agentes, con un borrador de reglamento en proceso y 6 millones de euros en ayudas provenientes de los Fondos Europeos.

Además, la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, celebró la primera Mesa Técnica de los Agentes del Medio Natural. En esta reunión, la Junta mostró su disposición a mejorar las condiciones laborales y atender las reclamaciones de este sector, un paso que los agentes consideran crucial para avanzar en la solución de sus problemas.





























