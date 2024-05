La decisión que toma un camionero que hace la ruta Madrid - Barcelona durante una lluvia intensa: "No se veía"

Viven permanentemente en el camión, allí comen y duermen, además de trabajar con él. Los podemos ver cualquier día aparcados en las áreas de servicio de Europa, principalmente los fines de semana. Es la otra cara de los trabajadores del transporte, como le cuenta Santiago a Carlos Moreno 'El Pulpo' en Poniendo las Calles.

Sentado en sillas plegables, cocinar su propia comida, protegidos de la lluvia con lonas abiertas de las cargas que no están selladas. Cafés, conversaciones con otros conductores es la forma de pasar el tiempo mientras espera para cargas o continuar el camino. Ellos son trabajadores que se ganan la vida en la carretera.

Cientos de kilómetros sobre ruedas alrededor de toda Europa como forma de vida. Una cultura que asumen miles de camioneros, no solo por trabajo, sino como una forma de vivir. Muchos son los que se suben en la cabina de conducción y ven las cosas de diferente manera.

La profesión de conductor no es una tarea fácil. La soledad es un factor que acompaña a la mayoría de conductores. Pero el experimentado conductor ya está acostumbrado, aunque se juegan la vida a diario: están expuestos continuamente a los peligros de las carreteras.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, los camioneros tienen tasas más altas de lesiones y enfermedades que casi todos los demás profesionales. Los riesgos más habituales que puede sufrir un conductor son de tipo físico y psicosocial: radiaciones, vibraciones, gases, fatiga, estrés, turno de noche o presión por parte de la empresa.

Algunas de las enfermedades que pueden afectar a los camioneros son la depresión, diabetes, anemia o la fobia. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, un 6% de la población tiene algún tipo de fobia y una de ellas afecta a la conducción: la amaxofobia. Algunos informes señalan que uno de cada nueve conductores sufren ansiedad al volante.

Todos pensamos que sabemos lo que puede ser llegar después de horas al volante a tu destino para descargar, y te hagan esperar 2 horas porque falta algo, o no hay suficiente personal; o que te cambien de ruta, de forma que te rompa el disco y no puedas llegar el fin de semana a tu casa.

Todo lo que consumimos, todo lo que comemos, todos los utensilios que utilizamos en las tareas del día a día, todo ha tenido que ser transportado. Cuando existen problemas en una frontera como ocurrió en la de Inglaterra y la Unión Europea, los que quedan atrapados son los camioneros.

"No se veía"

"¿No te da miedo conducir, por ejemplo, no has sentido miedo en ningún momento?", le pregunta Carlos Moreno 'El Pulpo': "La verdad que miedo no, lo que pasa es que he tenido dos o tres lluvias de estas chungas, que te da respeto y dices, voy a bajar a la velocidad y de bajar la velocidad porque sí, porque la vemos".

Camiones de transporteEUROPA PRESS

Santiago asegura que "fue ayer por la mañana que salí de Barcelona, me cayó una tromba de agua de esta que no se veía al coche de delante": "Y si sigo a esta velocidad pasa cualquier cosa y la he bajado. Pero no, he oído que hay gente que le tiene miedo a conducir. Yo no, no le tengo miedo a conducir".