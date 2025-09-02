Maldini define como "espectacular" el mercado de fichajes de un equipo español

El mercado de fichajes de Primera División finalizó este lunes a las 23:59 horas con muchos movimientos y entre los que destacan las llegadas al fútbol español de Antony, Alexis Sánchez o Mikautadze. Un gran número de equipos de La Liga tenía problemas con el fair play financiero y esperaron a última hora para cerrar sus plantillas.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Georges Mikautadze, antes de un encuentro con el Olympique de Marsella

El Getafe ha sido uno de esos clubes con problemas. Y para poder inscribir a seis jugadores, tuvo que vender a Uche al Crystal Palace, en un movimiento de última hora. El Sevilla también ha sufrido para cerrar su plantilla y, para lograrlo, traspasó a Lukebakio al Benfica en este último día de mercado.

MALDINI ANALIZA LOS ÚTLIMOS FICHAJES DEL MERCADO

Y Maldini ha analizado todos esos movimientos de última hora del mercado de fichajes veraniego. El experto en fútbol internacional destacó al Liverpool por encima del resto y dijo: "No recuerdo un mercado así, donde el Liverpool se haya gastado más de 530 millones. Ha fichado a Isak, Wirtz, Etikite o Kerkes. Y con esos refuerzos busca asaltar de nuevo la Champions League y revalidar la Premier".

El comentarista de Tiempo de Juego se mostró sorprendido con la llegada de Donnarumma al Manchester City porque no es un portero que se maneje bien con los pies.

Isak, nuevo fichaje del Liverpool

Y se preguntaba cómo le irá a Marco Asensio, que tras la salida de José Mourinho del banquillo, ha recalado en el Fernabhçe turco.

MALDINI DEFINE COMO "ESPECTACULAR" EL MERCADO DE FICHAJES DEL VILLARREAL

Sobre el mercado de fichajes de los equipos españoles, Maldini comentó: "Nico González es un jugador ya consagrado con Argentina y creo que puede pelear el puesto con Giuliano en el Atlético de Madrid. Tengo dudas con Alexis Sánchez y su llegada al Sevilla, que no me parece que haya hecho un buen mercado porque también ha perdido a Lukebakio".

Y agregaba: "La Real Sociedad ha empezado bastante mal la Liga, pero creo que Carlos Soler puede aportarle cosas. Y la gran noticia es la vuelta de Antony al Betis".

Antony, nuevo fichaje del Betis

Maldini también lamentaba la salida de Uche del Getafe porque "es un jugador capital" para los azulones y definió como "espectacular" el mercado de fichajes del Villarreal, que a última hora fichó a Mikautadze a cambio de 30 millones de euros. El conjunto amarillo también incorporó durante el verano a Rafa Marín, Buchanan, Thomas Partey o Renato Veiga. Futbolistas que, sin lugar a dudas, darán un salto de calidad a la plantilla de Marcelino García Toral.

