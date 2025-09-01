DIRECTO | Mercado de fichajes internacional: Asensio, nuevo jugador del Fenerbache

asensio ficha por el fenerbache

El Manchester United cede a Hojlund al Nápoles

El Manchester United anunció que ha cedido al delantero Rasmus Hojlund al Nápoles hasta final de temporada en una operación que incluye una cláusula de compra obligatoria por 44 millones de euros.

Hojlund, tras dos temporadas con los 'Red Devils', no ha cumplido las expectativas depositadas en él y en 95 partidos solo ha marcado 26 goles. A sus 22 años, el internacional danés trata de relanzar su carrera en la Serie A, donde mejor lo hizo con el Atalanta, hasta que el United lo fichó por 75 millones de euros en 2023.

El brasileño Diego Carlos, al Como de Fàbregas

El brasileño Diego Carlos fichó este lunes, en el último día del mercado de verano, por el Como 1907 que entrena el español Cesc Fàbregas procedente del Fenerbahce.

El central, de 32 años, apenas jugó 4 partidos oficiales con el club turco por una lesión en la rodilla que le impidió desarrollar la parte final de la temporada con naturalidad.