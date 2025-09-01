Sigue en directo el último día del mercado en Primera: Alexis Sánchez jugará en el Sevilla; el Girona repite la fórmula Dovbyk

A las 23:59 horas se cierra el mercado veraniego en España. Muchos equipos están pendientes de refuerzos de última hora. Otros de dar salidas para poder inscribir a los futbolistas que le faltan. No se esperan grandes bombas, pero si marchas dolorosas como las de Uche o Lukebakio en Getafe y Sevilla.

Sevilla

Lukebakio deja el Sevilla para que el club pueda inscribir a Azpilicueta y firmar algún jugador más. El equipo ha aceptado una oferta del Benfica de 22 millones de euros. Su salida permite la llegada de tres futbolistas: se trata del central veterano del Oporto Fabio Cardoso, que jugó cedido la temporada pasada en el Al-Ain, el centrocampista Batista Mendy, procedente del Trabzonspor, y el mítico delantero chileno Alexis Sánchez, que llega de Udinese. Además, Pedrosa saldrá cedido al Elche y se trabaja también en la marcha de Iheanacho y Álvaro Fernández.

EFE Lukebakio puede salir

uche, la llave del getafe

El delantero nigeriano del Getafe será jugador del Crystal Palace si nada se tuerce. Al final Uche se irá a la Premier League permitiendo que el Getafe pueda inscribir a los seis futbolistas que le faltan (Sancris, Abqar, Kiko Femenía, Juanmi, Javi Muñoz y Neyou). Los azulones también firmarán un hombre de banda derecha que será Kamará, un delantero (Carlos Martín) y un central.

EFE Uche celebra su gol, en el Celta - Getafe

El girona busca pólvora en ucrania

El Girona FC ha llegado a un acuerdo con el Dinamo de Kiev para el traspaso del delantero ucraniano Vladyslav Vanat, de veintitrés años, por el que ha pagado 17 millones de euros y que se vincula al club por 5 temporadas. En la última temporada con el Dinamo de Kiev, Vanat firmó 21 goles en todas las competiciones, 17 de ellos en la liga ucraniana,

más movimientos

ALAVÉS: El conjunto vitoriano ha cedido al joven lateral izquierdo Hugo Novoa al Mirandés. La pasada campaña solo pudo disputar 5 partidos y en esta no se había estrenado a las órdenes de Coudet.

RAYO: Los madrileños han mandando a préstamo al Mirandés hasta final de temporada al delantero Ettiene Eto'o, el hijo del mítico atacante camerunés, que formaba parte de su filial.

MALLORCA: El club balear está pendiente de las salidas de Cyle Larin y Pablo Maffeo. Según ha podido confirmar Deportes COPE Mallorca, el delantero canadiense se marcha cedido al Feyenoord hasta final de temporada.

VALENCIA: El delantero español Alberto Marí renovó este lunes su contrato con el Valencia CF hasta el 30 de junio de 2027, aunque sale cedido al CD Mirandés hasta el final de la presente temporada.