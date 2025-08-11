La Liga atrasa el inicio del Alavés - Levante de la primera jornada por las altas temperaturas

El Deportivo Alavés solicitó a LaLiga el cambio de hora de su partido ante el Levante, correspondiente a la primera jornada de la temporada 2025/2026 por las altas temperaturas que se prevén en Vitoria para ese día. El partido entre babazorros y granotas estaba previsto para las 17.00 horas del próximo sábado 16 de agosto en el estadio de Mendizorroza.

El conjunto vitoriano trasladó a la competición su “preocupación” y solicitó una alternativa al horario fijado inicialmente para este duelo.

La petición del Deportivo Alavés de cambiar de hora de su partido ante el Levante, correspondiente a la primera jornada de la temporada 2025/2026 por las altas temperaturas que se prevén en Vitoria para ese día, ha prosperado y se jugará a partir de las 21.30 del sábado, con lo que coincidirá con el Valencia-Real Sociedad.

El partido se jugará el mismo día, pero finalmente a las 21:30 debido a las altas temperaturas. Hay que recordar que en España se está viviendo una ola de calor, la tercera en el verano, que está teniendo temperaturas muy extremas. Desde que cada vez hay más fallecimientos por las golpes de calor en horas extremas la RFEF, el CSD y LaLiga tomas medidas preventivas para cuidar tanto al jugador, como a los espectadores que acuden a ver el partido.