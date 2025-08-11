COPE
APROBADO POR LA JUNTA

La RFEF pedirá a la UEFA el visto bueno para jugar un partido de la Liga en Miami

La idea de la Liga es que se dispute en el Hard Rock Stadium el Villarreal - Barcelona de la jornada 17, programado para el 20 de diciembre.

Javier Pastor

Publicado el

1 min lectura

La Liga sigue con su idea de que se disputen partidos fuera de España. Un hecho que cada vez parece más cercano; ya que este lunes la RFEF va a trasladar a la UEFA esa petición del organismo presidido por Javier Tebas, que quiere llevar a Miami el Villarreal - Barcelona de la jornada 17, programado para el 20 de diciembre.

La Junta Directiva de la Federación se ha reunido y ya ha iniciado los procesos administrativos y legales que son necesarios para recibir esa autorización. Aunque la aprobación definitiva deberá pasar por la Asamblea.

COMUNICADO DE LA RFEF

En su reunión de 11 de agosto de 2025, la Junta Directiva de la RFEF ha conocido la solicitud de los clubes Villarreal CF y FC Barcelona para celebrar el partido de la jornada 17 de Primera División en Estados Unidos.

Tras recibir y comprobar la documentación recibida, y después de la aprobación de la Junta Directiva, la Real Federación Española de Fútbol elevará a UEFA la petición para el inicio de los trámites para la ulterior autorización por la FIFA de la disputa del partido en el estadio "Hard Rock Stadium" de Miami (Estados Unidos, USSF, CONCACAF), el 20 de diciembre de 2025, conforme al Reglamento de Partidos Internacionales de la FIFA y a las normas de aplicación aprobadas por la RFEF.

