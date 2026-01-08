Cerezo apuesta por la continuidad de Simeone: "Es muy bueno, nos da títulos y queremos que siga"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ha atendido a los medios en las horas previas al derbi contra el Real Madrid en la segunda semifinal de la Supercopa de España. El máximo mandatario rojiblanco se ha mostrado confiado y espera "un buen derbi", asegurando que el equipo saldrá a ganar, aunque reconoce que a veces les falta "ese pelín de suerte que nos faltan muchas veces para poder rematar muy bien los partidos".

El secreto de la continuidad de Simeone

Preguntado por la estabilidad del banquillo rojiblanco en comparación con la del eterno rival, Cerezo ha sido tajante. Mientras que por el Real Madrid han pasado nueve entrenadores en los últimos catorce años, el Atlético solo ha tenido uno. La razón, según el presidente, es clara: "Pues tenemos solamente uno, porque es bueno, porque es muy bueno, porque lo hace muy bien, porque nos da títulos, nos da triunfos y, sobre todo, porque queremos que siga".

Plena confianza en Julián

El presidente también ha abordado el bajo estado de forma de Julián. Cerezo le ha restado importancia, afirmando que "todos los jugadores, yo creo que tienen sus altos y sus bajos". Ha querido mostrar su respaldo total al futbolista, de quien ha dicho que "nadie va a demostrar su categoría, ni su buen juego, ni su talento futbolístico".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Julián Álvarez, antes de un partido con el Atlético

Cerezo ha definido a Julián como "una persona fantástica, que se puede hablar con ella de cualquier cosa", y se ha mostrado convencido de su regreso al máximo nivel. "Yo creo que realmente volverá y volverá muy pronto a ser el que realmente ha sido y el que realmente es, que es un magnífico jugador y uno de los mejores del mundo".

Un título para cambiar la dinámica

Para el Atlético de Madrid, esta Supercopa supone una oportunidad de "reconducirnos" de una temporada liguera irregular. Ganar el título es el objetivo principal, algo que Cerezo firmaría junto a "jugar la Champions seguro y, si es posible, ganarla", en referencia a asegurar uno de los cuatro primeros puestos en LaLiga.

Finalmente, el presidente ha confirmado que el de hoy será su partido número 1.200 al frente del club. ¿Su mejor recuerdo? "El de Barcelona, que es donde ganamos la liga". ¿El peor? "Todos los que hemos perdido", con una mención especial a las finales de la Copa de Europa.