COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

ESTABA SIN EQUIPO

Mariano convence al Alavés y será babazorro hasta 2027

El delantero estaba a prueba durante la pretemporada y su buen papel ha convencido tanto a la dirección deportiva como al cuerpo técnico albiazul.

Mariano, nuevo jugador del Alavés

@Alaves

Mariano, nuevo jugador del Alavés

Agencia EFE

Publicado el

1 min lectura

El delantero Mariano Díaz se quedará en el Deportivo Alavés tras un acuerdo entre ambas partes hasta 2027, ha anunciado el club vitoriano.

El dominicano se encontraba a prueba en el equipo vitoriano y ha convencido a la dirección deportiva y al cuerpo técnico albiazul.

Mariano, de 32 años, se formó en las categorías inferiores del Real Madrid y llegó al primer equipo blanco en la temporada 2016/17, en la que marcó cinco goles en 14 partidos.

Tras dos temporadas en el Olympique de Lyon, volvió al club blanco donde ganó tres ligas, dos Ligas de Campeones, una Copa del Rey, dos Mundiales de Clubes, una Supercopa de Europa y dos Supercopas de España, aunque con poca participación.

En la temporada 2022/23 fichó por el Sevilla y también debutó como internacional con la selección de la República Dominicana.

El pasado mes de julio se incorporó a la disciplina del Deportivo Alavés para ayudar en pretemporada y destacó en varios partidos, además de anotar dos goles ante el Castellón.

“Es un delantero rápido, con un físico potente y un buen disparo, que no rehúye el contacto físico y que destaca por su juego aéreo”, señaló el Alavés en una nota de prensa. 

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking