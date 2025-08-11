El Málaga cierra su plantilla "de forma provisional" hasta ver de cuanto margen económico dispone

El Málaga presentó hoy a su última cara nueva, el central Javi Montero, defensa que llega del Racing de Santander y que firma por una temporada con opción a una más.

COPE Málaga El Málaga arropó a Larrubia que el fue el mejor del partido en La Rosaleda.

Pero podría ser la última. Hay que cuadrar, fichas, dorsales y posiciones, si bien la de un extremo es la que más falta hace, parece. Hoy Loren Juarros quiso separar el tema, ''no hay opciones avanzadas. Hay opciones, pero no avanzadas. Lo primero que vamos a mirar es valorar bien las opciones que hay antes de entrar. En principio hay posibilidades, que las estamos valorando muy bien. Y luego, el tema económico, que es una premisa clara. LaLiga ya te impone un límite salarias y el club se autoimpone ese límite para una viabilidad y estabilidad. Tienen que coincidir esas cosas, y vamos a ver si somos capaces de encontrar lo que queremos, el jugador que queremos, en los parámetros que queremos y podemos. Seguimos trabajando hasta el último día. Si no se dan las circunstancias, ya sabéis cuál es el fundamento y la idea de este club ahora. Si no encontramos lo que queremos, no quedaremos como estamos, que estamos bien, y si encontramos lo que queremos y podemos hacer, lo haremos'', subrayaba Loren Juarros.

El Málaga irá al final de mercado y ahí tomará la decisión, ''la idea es tenerlo todo bien controlado y tener claro que nos va a dar las prestaciones que queremos, el perfil de futbolista que queremos. Creo que tenemos alternativas en la zona de arriba de mucha variabilidad, con capacidad de jugador en diferentes posiciones, por lo tanto, lo más importante es que encontremos lo que queremos y que entre en los parámetros económicos que queremos, por supuesto. Y si lo podemos hacer mañana y se da esa circunstancia, después de ese análisis, lo vamos a hacer mañana, mejor que pasado, Y si hay que esperar algunos días porque entendemos que es la opción que nos gusta, pero ahora no se puede hacer... Si se puede hacer antes mejor, así se integra en el grupo antes. Pero no es una premisa fundamental lo del tiempo'', apuntó Loren