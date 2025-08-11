El Atlético refuerza su ataque con Raspadori

El Atlético de Madrid ha reforzado su ataque con el delantero italiano Giacomo Raspadori, que llega del Nápoles a cambio de unos 22 millones de euros y tras proclamarse campeón de la Serie A la temporada pasada.

El atacante, tal y como informó El Partidazo de COPE, viajó este domingo a Madrid para someterse al pertinente reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato, que le vinculará con el equipo rojiblanco paras las próximas cinco temporadas.

La llegada de Raspadori será el séptimo fichaje que acomete el Atlético de Madrid para la nueva temporada, tras los fichajes de Álex Baena, Ruggeri, Hancko, Almada, Marc Pubill y Cardoso. Un equipo colchonero que ya ha invertido en este mercado de fichajes estival un total de 175 millones de euros, cifra que le coloca como el sexto equipo de Europa que más dinero ha empleado para renovar su plantilla.