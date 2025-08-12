Laporta, sobre la posibilidad de jugar partidos en Estados Unidos: "Estoy a disposición de La Liga"

La Liga está tratando de llevar un partido oficial a Estados Unidos y parece que está más cerca que nunca. Este lunes, la RFEF inició los procesos administrativos y legales para recibir la autorización tanto de la UEFA como de la FIFA y espera recibir el visto bueno para que el Villarreal-Barcelona correspondiente a la jornada 17 se celebre en Miami.

Y sobre este asunto, Joan Laporta ya se pronunció el pasado 2 de agosto desde Seúl, días en los que el FC Barcelona se encontraba realizando la gira de pretemporada por Asia.

"Yo estoy a disposición de La Liga", empezaba diciendo el presidente del Barça. Y agregaba: "Si es un partido que sirve para promover la imagen de la Liga y para hacerla más atractiva comercialmente, nosotros estamos a disposición de La Liga".

Para finalizar, comentó: "Lo que queremos es que sea un partido que no nos perjudique en lo deportivo en la medida de lo posible. Creo que se montará de esa manera y le hemos comunicado a La Liga nuestra total disposición".