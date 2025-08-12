Fernando Roig anuncia que los abonados del Villarreal tendrán facilidades para ir a Miami para ver el partido contra el Barcelona

La Liga sigue dando pasos para que se juegue un partido oficial lejos de España y este lunes la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol se reunió y aprobó trasladar a la UEFA la petición para jugar el Villarreal - Barcelona en Miami el próximo 20 de diciembre. Un sueño por el que Javier Tebas lleva peleando muchos años.

Una petición que no tuvo el visto bueno de David Aganzo, según pudo saber la Cadena COPE. El presidente de AFE votó contra la decisión y el sindicato apunta a que el acuerdo entre la Liga la RFEF se produjo sin tener en cuenta la opinión de los jugadores.

Se celebre o no el partido, en Estados Unidos la polémica está servida. Y este martes, Fernando Roig, presidente del Villarreal, ha anunciado dos medidas para los abonados del equipo 'groguet'.

"Si el partido se realiza, nosotros seríamos el primer equipo en salir al extranjero para jugar un partido oficial e importante contra el Barcelona", señalaba Roig ante los medios de comunicación. Y añadía: "Será una molestia para nuestros aficionados. Pero puedo adelantar que estamos trabajando en dos medidas para ellos".

El presidente del Villarreal explicó las facilidades tendrán los abonados. "El que quiera ir a Miami podrá ir gratis a ver el partido. Y el que no pueda o no quiera ir, tendrá un descuento del 20% en su abono".

Y para finalizar, dijo: "Creo que este partido es fundamental para el bien del fútbol, para el bien del Villarreal y el de la Liga porque se hablará mucho de él".