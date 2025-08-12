COPE
Podcasts
El Partidazo de COPE
El Partidazo de COPE

informa partidazo de cope

La AFE, contra el Villarreal - Barcelona que La Liga quiere llevar a Miami

David Aganzo, presidente de la AFE, votó el contra del partido que LaLiga y RFEF quieren que disputen el Villarreal y Barcelona en Miami.

Pedri (FC Barcelona) controla el balón presionado por Dani Parejo (Villarreal CF) durante el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Villarreal CF en el Estadio Olímpic Lluís Companys, el 18 de mayo de 2025, en Barcelona, España.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press

Pedri (FC Barcelona) controla el balón presionado por Dani Parejo (Villarreal CF) durante el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Villarreal CF en el Estadio Olímpic Lluís Companys, el 18 de mayo de 2025, en Barcelona, España.

Teresa Vasallo Fernández

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

LaLiga continúa con su idea de disputar partidos fuera de nuestras fronteras. Algo que cada vez parece un hecho más cercano. De hecho, lunes la RFEF va a trasladar a la UEFA esa petición del organismo presidido por Javier Tebas. El encuentro elegido es el Villarreal - Barcelona de la jornada 17, programado para el 20 de diciembre, y se jugaría en Miami. 

La Junta Directiva de la Federación se ha reunido y ya ha iniciado los procesos administrativos y legales que son necesarios para recibir esa autorización. Aunque la aprobación definitiva deberá pasar por la Asamblea.

Una petición a la que se ha llegado sin el acuerdo de David Aganzo, exfutbolista y actual presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles y de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (AFE).

Desde el sindicato se ha cuestionado que el tema se haya tratado de forma unilateral por parte de la RFEF y LaLiga, sin tener en cuenta la opinión de los jugadores, tal y como ha informado Isaac Fouto en El Partidazo de COPE. Además, la AFE requiere más información de cómo va a ser partido y por so ha votado en contra a esta decisión. 

Contenidos relacionados

Temas relacionados

LO MÁS ESCUCHADO EN EL PARTIDAZO

LO ÚLTIMO DEL PARTIDAZO

Tracking