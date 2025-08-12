informa partidazo de cope
La AFE, contra el Villarreal - Barcelona que La Liga quiere llevar a Miami
David Aganzo, presidente de la AFE, votó el contra del partido que LaLiga y RFEF quieren que disputen el Villarreal y Barcelona en Miami.
LaLiga continúa con su idea de disputar partidos fuera de nuestras fronteras. Algo que cada vez parece un hecho más cercano. De hecho, lunes la RFEF va a trasladar a la UEFA esa petición del organismo presidido por Javier Tebas. El encuentro elegido es el Villarreal - Barcelona de la jornada 17, programado para el 20 de diciembre, y se jugaría en Miami.
La Junta Directiva de la Federación se ha reunido y ya ha iniciado los procesos administrativos y legales que son necesarios para recibir esa autorización. Aunque la aprobación definitiva deberá pasar por la Asamblea.
Una petición a la que se ha llegado sin el acuerdo de David Aganzo, exfutbolista y actual presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles y de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (AFE).
Desde el sindicato se ha cuestionado que el tema se haya tratado de forma unilateral por parte de la RFEF y LaLiga, sin tener en cuenta la opinión de los jugadores, tal y como ha informado Isaac Fouto en El Partidazo de COPE. Además, la AFE requiere más información de cómo va a ser partido y por so ha votado en contra a esta decisión.