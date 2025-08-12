La AFE, contra el Villarreal - Barcelona que La Liga quiere llevar a Miami

Pedri (FC Barcelona) controla el balón presionado por Dani Parejo (Villarreal CF) durante el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Villarreal CF en el Estadio Olímpic Lluís Companys, el 18 de mayo de 2025, en Barcelona, España.

LaLiga continúa con su idea de disputar partidos fuera de nuestras fronteras. Algo que cada vez parece un hecho más cercano. De hecho, lunes la RFEF va a trasladar a la UEFA esa petición del organismo presidido por Javier Tebas. El encuentro elegido es el Villarreal - Barcelona de la jornada 17, programado para el 20 de diciembre, y se jugaría en Miami.

La Junta Directiva de la Federación se ha reunido y ya ha iniciado los procesos administrativos y legales que son necesarios para recibir esa autorización. Aunque la aprobación definitiva deberá pasar por la Asamblea.

Una petición a la que se ha llegado sin el acuerdo de David Aganzo, exfutbolista y actual presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles y de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (AFE).

Desde el sindicato se ha cuestionado que el tema se haya tratado de forma unilateral por parte de la RFEF y LaLiga, sin tener en cuenta la opinión de los jugadores, tal y como ha informado Isaac Fouto en El Partidazo de COPE. Además, la AFE requiere más información de cómo va a ser partido y por so ha votado en contra a esta decisión.