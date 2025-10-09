Laporta aventura el final de la Superliga: "Debemos volver a la UEFA"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado este jueves que el partido de LaLiga EA Sports ante el Villarreal CF que se disputará en Miami en diciembre ya ha sido aceptado por la UEFA y recalcó que el club jugará "donde diga LaLiga", pese a que algunos jugadores, como el capitán Frenkie de Jong, se hayan mostrado contrarios a ello.

"El partido de Miami ya sabéis que finalmente se va a jugar, lo ha aceptado la UEFA. Y en este sentido, nosotros jugaremos donde nos digan. Y cuando nos dicen a Miami, pues vamos a jugar a Miami. Los jugadores, cada uno puede tener su opinión y yo la respeto. Frenkie es el capitán del Barça y le quiero respetar la opinión, pero el club jugará en Miami o donde diga LaLiga", explicó Laporta en declaraciones a los medios tras asistir al Open Day de la Fundación Cruyff, en colaboración con la Fundació Barça. "Evidentemente, si ahora toca en Miami, pues iremos a Miami, esperamos organizarnos lo mejor posible", aseguró el mandatario.

Además, el dirigente blaugrana destacó el interés estratégico del club en Estados Unidos, al que calificó de "mercado emergente" para el Barça. "Con las giras de verano que hemos hecho allí hemos conseguido colaboraciones y relaciones que podremos aprovechar en este partido. La oficina en Estados Unidos se traslada de Nueva York a Miami, y será una oportunidad para hacer barcelonismo por tierras americanas", añadió.

Por otro lado, sobre la situación deportiva del equipo tras las derrotas contra el PSG en la Champions y contra el Sevilla en LaLiga EA Sports, Laporta reconoció que los últimos resultados "no han sido buenos". "No estamos jugando como queremos. Llevamos dos partidos que no nos están saliendo las cosas. Es evidente que tenemos jugadores lesionados muy importantes, relevantes para el equipo", señaló.

900/Cordon Press Los jugadores del Sevilla celebran uno de sus goles ante el Barcelona

En este sentido, el presidente elogió las reflexiones de Hansi Flick y Deco sobre el momento del equipo, y destacó que son "muy acertadas" para recuperar la motivación y el buen rendimiento. "Este es un equipo muy competitivo que, como ha dicho Deco, si trabajamos podemos aspirar a todo y, a estas alturas de la temporada, todo está por ganar. Es un bache que estamos atravesando, pero espero que se solucione pasado el parón internacional", concluyó Laporta.

acercamiento a la uefa

El presidente del FC Barcelona aseguró que "todos" los actores del fútbol europeo están en la línea de "llegar a un acuerdo" que "pacifique" las disputas entre la UEFA y la European Football Clubs (antigua ECA) con el proyecto de la Superliga, del que el club azulgrana aún forma parte junto al Real Madrid.

Tras aterrizar procedente de Roma, lugar en el que acudió el miércoles para participar como invitado a la asamblea anual de la EFC, el máximo dirigente azulgrana reconoció que existe una buena sintonía con el máximo organismo del fútbol europeo: "Hay un gran recorrido y los proyectos que se estaban desarrollando en la Superliga son muy válidos y son objeto de ser estudiados por la UEFA. Creo que estamos todos en la línea de llegar a un acuerdo que pacifique el fútbol europeo", afirmó.

El presidente azulgrana fue recibido el miércoles a su llegada a Roma con un efusivo abrazo por Naser Al-Khelaifi, presidente de la EFC y del PSG, y acudió por la noche a la cena de gala del evento, en la que también se encontró con Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA: "Estamos en el proceso de llegar a un acuerdo tanto con Ceferin como con Al-Khelaifi, que están en una posición de promover este acuerdo y acogernos de nuevo en el seno de la UEFA y de la ECF", añadió.

EFE Joan Laporta se abraza con Al-Khelaifi en Roma durante la reunión de la ECF.

En este sentido, insistió en que el Barcelona "está decidido a llegar a un acuerdo", una posición que, según Laporta, ya explicó hace un tiempo al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez: "Creo que hay un espacio a recorrer juntos, tanto la Superliga como la UEFA, para que los clubes que estamos en la Superliga regresemos a la UEFA. Nosotros vemos que este acuerdo iba progresando y esperamos que se cumpla, pero el Barça se siente muy próximo con lo que es la UEFA y la ECF", concluyó.