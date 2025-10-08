El Barcelona abandona el proyecto de la Superliga

El Barcelona dejará de lado el proyecto de la Superliga, liderado por Florentino Pérez, y continuará con el sistema actual de la Champions League. Isaac Fouto informó que los azulgranas abandonan esa idea de Florentino pero no lo hace oficial porque "El único motivo por el que el Barça ahora mismo no puede oficializar, como han hecho otros clubes, que se marcha de la Superliga son las cuantiosas penalizaciones económicas que tendría que pagar el Barça si se marcha de A22. Ha habido equipos que se han marchado pero se han ido a tiempo; el Barcelona no lo hizo en su momento y por tanto ahora, tal y como está el club, no es conveniente que el Barça se meta en un una lucha jurídica. El Barça, su objetivo, es dejar morir el proyecto. Entiende el Barça que un proyecto donde hay dos clubes en toda Europa no va a salir adelante y en el momento en el que por motivos legales puedan salir de la Superliga, el Barça y Laporta van a marcharse de la Superliga".

Este miércoles, Joan Laporta, llegó este miércoles a Roma para acudir a la asamblea anual de la nueva 'European Football Clubs' (EFC, antigua ECA), presidida por el catarí Nasser Al-Khelaifi. Laporta, acompañado por Rafa Yuste, vicepresidente del Barcelona, acude como invitado pues el club no forma parte de la asociación por el momento. Fouto ha contado que en esa reunión, "Nasser Al-Khelaifi le ha dado el agradecimiento delante de todos los clubes europeos y Laporta se ha levantado y ha agradecido un aplauso enorme que le ha dado los casi 800 clubes que están aquí representados en Europa".

EFE Joan Laporta se abraza con Al-Khelaifi en Roma durante la reunión de la ECF.

Isaac Fouto también habló de los derechos televisivos que se están negociando para la Champions League: "Se están negociando los derechos audiovisuales del cuatrienio 2027 a 2031, ya desde hace algunos meses, y confirmamos 100% que no va a haber ninguna reforma de las competiciones europeas se va a renovar que a partir de esa fecha la Champions siga como la conocemos hasta ahora con 36 clubes y de la misma manera".