Vinicius pide disculpas públicas a la modelo con la que salía después de que esta le dejara: "Fui descuidado y la decepcioné"

No ha sido el mejor día para Vinicius. El brasileño ha sufrido este jueves un incendio en su casa de La Moraleja, que se ha saldado sin daños personales, después de un fallo eléctrico en su sauna. Además, el futbolista del Real Madrid se ha visto obligado a disculparse con su exnovia, Virginia Fonseca, de manera pública a través de su cuenta de Instagram.

Esta es una influencer y presentadora de 26 años con la que Vinicius estaría conociéndose hasta hace unos días. Viajó la pasada semana a Madrid para animar al atacante en el partido ante el Villarreal en el Bernabéu, pero acabó rompiendo su relación con él por unas supuestas capturas de pantalla de conversaciones de Vinicius con modelos, al menos así lo declaró el publicista de Virginia Fonseca.

el mensaje de vinicius

Vinicius ha tenido que escribir un comunicado en Instagram para asumir sus fallos: "Todos pasamos por momentos que nos hacen reflexionar y crecer. Hace poco viví una situación que me hizo reflexionar y reconocer actitudes que no representaban quién quiero ser ni el tipo de relaciones que quiero construir.

Virginia es una mujer increíble, una madre admirable y alguien a quien siento un enorme cariño y respeto. Desde que nos conocimos, ha venido a Madrid tres veces a verme, dejando atrás su rutina, sus compromisos y su vida solo para estar conmigo. Conocí a una madre admirable y a una pareja increíble.

Aunque todavía no éramos oficialmente una pareja, había una conexión sincera. No me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera posible y que la decepcioné. Por eso, quiero pedir disculpas públicamente, con el corazón abierto, porque entendí que una verdadera relación sólo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia. La idea ahora es reiniciarlo todo. Sin mentiras, sin peleas, sin máscaras. Con mucho amor, cariño y respeto".