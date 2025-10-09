Luis Carrión regresa al Oviedo tras la destitución de Paunovic

El Real Oviedo, tras la destitución de Veljko Paunovic, ha hecho oficial el regreso de Luis Carrión al banquillo del equipo carbayón.

El técnico catalán viajó desde Córdoba y llegó en la tarde de este jueves a la capital asturiana, donde le esperaban quienes serán sus compañeros en es nueva aventura, Mikel Rico, exjugador de Athletic, Cartagena y Huesca, que será su segundo entrenador, y Cristóbal Fuentes, preparador físico.

Luis Carrión, tal y como ha anunciado el propio club, dirigirá este viernes su primer entrenamiento en El Requexón.

Esta será la segunda etapa del técnico barcelonés en Oviedo, donde ya estuvo en la campaña 23/24, en la que los azules cayeron en la final de la promoción de ascenso ante el Espanyol.

Tras dicha promoción, Luis Carrión decidió no renovar con el Real Oviedo y poner rumbo a Las Palmas, entonces equipo de Primera División, del que fue despedido tras dos meses de competición.