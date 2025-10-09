Desde el 12 de octubre
La Super Bowl LX y el Dolphins - Commanders de Madrid se verán en Mediaset
El grupo televisivo, además, ha acordado también con la NFL la emisión en abierto de varios partidos de la temporada regular y los 'play-offs'.
Javier Pastor
Publicado el
1 min lectura
Grandes noticias para los aficionados de la NFL en España. La liga estadounidense de fútbol americano podrá verse en abierto en Mediaset España.
El grupo televisivo ha alcanzado un acuerdo con la NFL para emitir a partir de este próximo 12 de octubre los principales encuentros de la competición entre los que destacan la Super Bowl LX y el choque que disputarán Miami Dolphins y Washington Commanders el domingo 16 de noviembre en el Santiago Bernabéu.
Cuatro emitirá un total de 18 partidos y en Mediaset Infinity podrá verse 19. Combinando así una cobertura integral que combina la televisión en abierto y la emisión digital.
Unas emisiones que tendrán el pistoletazo de salida con los partidos: Detroit Lions - Kansas City Chiefs y Denver Broncos - New York Jets.
