No hay nevera para Figueroa Vázquez, al menos por el momento

El Real Madrid acabó muy indignado con el arbitraje sufrido en Anoeta pese a ganar por 1-2 en su visita a la Real Sociedad. Todo ello, después de un gol anulado en el minuto 2 por un fuera de juego milimétrico y, en especial, por la polémica expulsión de Huijsen al filo del descanso. En el campo estaba Gil Manzano y en el VAR Figueroa Vázquez.

Esa jugada provocó un gran enfado de Xabi Alonso, que llegó a decirle a Gil Manzano: "Jesús, yo no quiero, pero me hacéis pensar mal". Un balón largo hacia Oyarzabal, mide mal Huijsen, el cuero le pasa por encima y el central español acaba agarrando al atacante vasco para evitar que progrese hacia la portería. El extremeño no duda y le enseña la tarjeta roja directa.

Xabi Alonso hablando con Gil Manzano después de la expulsión de Huijsen

El Real Madrid, indignado, le explica que Militao estaba al lado y podía llegar al balón y que además, Oyarzabal estaba escorado y no centrado. Sin embargo, desde el VAR Figueroa Vázquez no corrige la decisión y la expulsión se mantiene. Se ha especulado con una posible nevera para este último colegiado, pero según informa Isaac Fouto no será así. De hecho, el colegiado andaluz repetirá este domingo a las 14:00 horas en el VAR del Celta-Girona. El lunes el CTA analizará la jugada en frío y tomará decisiones, pero desde el Comité Técnico se le dijo a Figueroa Vázquez que en jugadas grises como esta hay que respetar la decisión del árbitro principal, lo que él hizo.