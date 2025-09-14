COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

Informa Isaac Fouto

No hay nevera para Figueroa Vázquez, al menos por el momento

El andaluz, según informa Isaac Fouto, estará este domingo en el VAR del partido entre el Celta y el Girona. El lunes el CTA analizará la acción de la expulsión de Huijsen.

Huijsen se marcha del campo tras ser expulsado contra la Real Sociedad

EFE

Huijsen se marcha del campo tras ser expulsado contra la Real Sociedad.

Alex Salguero

Publicado el - Actualizado

2 min lectura

El Real Madrid acabó muy indignado con el arbitraje sufrido en Anoeta pese a ganar por 1-2 en su visita a la Real Sociedad. Todo ello, después de un gol anulado en el minuto 2 por un fuera de juego milimétrico y, en especial, por la polémica expulsión de Huijsen al filo del descanso. En el campo estaba Gil Manzano y en el VAR Figueroa Vázquez.

Esa jugada provocó un gran enfado de Xabi Alonso, que llegó a decirle a Gil Manzano: "Jesús, yo no quiero, pero me hacéis pensar mal". Un balón largo hacia Oyarzabal, mide mal Huijsen, el cuero le pasa por encima y el central español acaba agarrando al atacante vasco para evitar que progrese hacia la portería. El extremeño no duda y le enseña la tarjeta roja directa.

Xabi Alonso hablando con Gil Manzano después de la expulsión de Huijsen

Xabi Alonso hablando con Gil Manzano después de la expulsión de Huijsen

El Real Madrid, indignado, le explica que Militao estaba al lado y podía llegar al balón y que además, Oyarzabal estaba escorado y no centrado. Sin embargo, desde el VAR Figueroa Vázquez no corrige la decisión y la expulsión se mantiene. Se ha especulado con una posible nevera para este último colegiado, pero según informa Isaac Fouto no será así. De hecho, el colegiado andaluz repetirá este domingo a las 14:00 horas en el VAR del Celta-Girona. El lunes el CTA analizará la jugada en frío y tomará decisiones, pero desde el Comité Técnico se le dijo a Figueroa Vázquez que en jugadas grises como esta hay que respetar la decisión del árbitro principal, lo que él hizo. 

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Lo último

Tracking