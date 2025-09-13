En Tiempo de Juego
Las serias dudas de Manolo Lama en el gol anulado por un fuera de juego milimétrico a Mbappé: "Los dibujos te los puedo hacer yo"
Al Real Madrid le anularon un gol en Anoeta cuando no se había llegado al minuto dos de partido. Se enseñó por televisión un fuera de juego milimétrico, pero Manolo Lama tiene dudas con la jugada.
El Real Madrid marcaba en Anoeta cuando había transcurrido apenas un minuto de partido después de un pase largo para Mbappé que regateaba a Remiro en su salida y cedía a la frontal del área donde Arda Güler remataba a la red. La posición del galo tras el pase de Carvajal es milimétrica, pero Gil Manzano, tras revisarlo el VAR, anulaba el gol por fuera de juego.
Es el cuarto gol que le anulan al Real Madrid en los últimos dos partidos, después de los tres que fueron invalidados en el partido ante el Mallorca en el Bernabéu. Uno de ellos uno por manos de Arda Güler que el CTA tuvo que explicar en su primer Tiempo de Revisión y el otro por otro fuera de juego milimétrico de Mbappé del que el galo llegó a quejarse con una publicación en Instagram a las 3 de la mañana.
Corría el minuto y medio de partido cuando marcaba Arda Güler. La posición por la televisión parecía correcta, pero tras una revisión de casi dos minutos se señalaba fuera de juego. Esta decisión provocaba las dudas del equipo de Tiempo de Juego pese a que se enseñaba por la televisión que había habido posición antirreglamentaria.
"Me han pasado el dibujito del VAR y es lo que dice Pedro Martín: ¡Hay que creer! O crees o no crees, pero ni siquiera es una toma lateral del dibujito. Es una toma trasera. Y si. Parece que hay un poco más de hombro dibujado de Mbappé que del jugador de la Real Sociedad", afirmaba Paco González. Manolo Lama le contestaba con incredulidad ante la jugada: "Los dibujos te los puedo hacer yo y enseñar lo que yo quiera. Esto es crees o no crees. Yo te puedo pintar lo que te interese. Si digo que es fuera de juego te lo pinto y si digo que no lo es, te lo pinto también".
