La incredulidad de Pedro Martín tras la polémica roja a Huijsen: "Es la decisión más importante del árbitro"

El Real Madrid viajó a Anoeta en el cuarto partido de la temporada para los blancos. Un encuentro donde el entrenador de la Real Sociedad, Sergio Francisco, sorprendió con un once con varias novedades. Luka Sucic causó baja de última hora en la convocatoria por gripe, y Mikel Goti deburó como titular en Primera División.

Además, el portugués Gonzalo Guedes fue titular por delante de un tocado Take Kubo y Elustondo sentó a Jon Mikel Aramburu.

EFE Mbappé celebra el gol, en el partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid

Por su parte, Xabi Alonso dió entrada a Brahim Díaz y Dani Ceballos en detrimento de Fede Valverde y Franco Mastantuono, que vienen de jugar con sus respectivas selecciones. Además, Dani Carvajal adelantó por la derecha a Alexander Arnold en el lateral.

El Real Madrid empezó ganando con un gol de Mbappé y cuando olía a 0-2, Huijsen fue expulsado después de un agarrón a Oyarzabal que se había quedado solo. Esta fue una jugada muy polémica, ya que Huijsen tenía cerca a Militao y no era el último jugador del Real Madrid.

así se ha vivido en tiempo de juego

De hecho, en Tiempo de Juego, Pedro Martín, experto arbitral, explicó que “Militao está muy cerca de la acción y si Oyarzabal hubiera superado a Huijsen estaría Militao”.

captura de pantalla Agarrón de Huijsen a Ayarzabal

Mientras tanto Gil Manzano seguía asegurando que el VAR no iba a entrar. Además, Paco González señaló que es "un error de Huijsen se ha comido el bote del balón y ha agarrado. Era amarilla y no roja".

"Ya tienen una jugada para analizar. Es la decisión más importante del árbitro, echar a un jugador", añadió Pedro Martín. Por su parte, Alfredo Relaño afirmó que "quieren que intervenga menos y eso me gusta. Esta es la falta de respeto a la hora de echar a alguien. Echar a alguien es una cosa seria".

canales de WhatsApp

