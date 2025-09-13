La conversación de Xabi Alonso con Gil Manzano tras la expulsión de Huijsen: "Yo no quiero, pero me hacéis pensar mal, tío"

El Real Madrid, con 10 futbolistas durante una hora por la expulsión de Huijsen, venció con sufrimiento a la Real Sociedad en Anoeta (1-2) en la cuarta jornada de LaLiga gracias a los tantos de Mbappé y Arda Güler en la primera mitad. Oyarzabal, de penalti, anotó para la Real en el segundo acto.

Una expulsión que cambió por completo el devenir del partido. De hecho, durante el partido Xabi Alonso habló con Gil Manzano para que fuera a ver la jugada al VAR, ya que Huijsen tenía muy cerca a a Militao.

captura de pantalla Xabi Alonso hablando con Gil Manzano después de la expulsión de Huijsen

"Jesús, yo no quiero, pero me hacéis pensar mal, tío. Me hacéis pensar mal. ¿No veis que está Militao al lado? ¡Pero si Militao está al lado, está a cinco metros de la jugada! Esta va al CTA, seguro. Va al video seguro", conversó el tolosarra con el colegiado, como captaron las cámaras de Movistar+.

Eso no fue todo, porque tras el partido Xabi Alonso aseguró sentirse "aliviado" y "orgulloso. "Cuando hay errores manifiestos me gusta que entre el VAR. La expulsión ha condicionado mucho el partido, pero también hay que saber jugar con 10". En cambio, ha señalado que el penalti de Carvajal ha sido "clarísimo".