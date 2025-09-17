El gran enfado del entrenador del Marsella con el polémico penalti contra su equipo en el Bernabéu: "Es una vergüenza"

El italiano Roberto De Zerbi, entrenador del Olympique de Marsella, declaró que el penalti señalado por mano de Facundo Medina, en la derrota 2-1 ante el Real Madrid, es “un poco vergonzoso” y que hubiera dicho lo mismo aunque hubiera sido a favor de su equipo.

“El segundo penalti es un poco vergonzoso; no era penalti. Nunca lo es. Lo hubiera dicho aunque fuera a favor de mi equipo”, dijo en rueda de prensa: “Cuando digo que el penalti es vergonzoso no hay un pensamiento detrás. Digo que no es penalti, y lo diré si pasa a nuestro favor... Eso que pasó con el Real Madrid ante la Real Sociedad... si el árbitro hoy era bosnio... No pienso en nada de eso”.

También se refirió a la tarjeta roja de Dani Carvajal, tras darle un cabezazo a Gerónimo Rulli. “En esos choques, cabeza contra cabeza, son excesivas las expulsiones. No da el golpe, se apoya… pero la norma es así. Cuando uno apoya la cabeza así y no da un golpe, yo no sacaría la tarjeta roja; pero es una idea mía porque no lo considero algo violento”, analizó.

Un De Zerbi que se mostró “orgulloso” de su equipo, a pesar de que consideró que su equipo pudo “haber hecho algo más” para llevarse un mejor resultado, sobre todo tras la expulsión de Dani Carvajal en el minuto 72. "Mi equipo tiene muchos jugadores nuevos y sé perfectamente que no es fácil encontrar enseguida las conexiones adecuadas entre los jugadores. Sin embargo, podríamos haber hecho algo más”, señaló.