Álvaro Arbeloa presume de 'Fábrica' tras alinear a cinco canteranos frente al Elche: "Me ha recordado a aquella Quinta del Buitre"

Álvaro Arbeloa sigue confiando en la cantera. Desde que tomó las riendas del primer equipo del Real Madrid no es que solo complete las listas de convocados con varios jugadores, como ya solía ser habitual, dadas las bajas, sino que está dando más minutos de lo habitual a futbolistas del Real Madrid Castilla.

De la segunda época de Ancelotti, se han consolidado el delantero Gonzalo y el lateral izquierdo Fran García y el central Raúl Asencio.

En sus primeros quince partidos como entrenador del Real Madrid, Arbeloa ya ha dado oportunidades a varios de los jugadores que conocía bien tras su paso por el filial: David Jiménez (lateral derecho), Jorge Cestero (mediocentro), Manuel Ángel (mediocentro), César Palacios (mediapunta), Dani Mesonero (mediapunta), Daniel Yáñez (extremo derecho) y Thiago Pitarch (mediocentro), al que dio la titularidad frente al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Su cúlmen llegó este sábado, en el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Elche, donde llegaron a jugar cinco jugadores con ficha en el Castilla: Thiago Pitarch, al que volvió a dar la titularidad, Manuel Ángel, César Palacios, Daniel Yáñez y Diego Aguado. También jugaron Fran García, Gonzalo y Carvajal, productos de 'La Fábrica'.

ARBELOA LO COMPARA CON LA QUINTA DEL BUITRE

En la rueda de prensa posterior al partido frente al Elche, Álvaro Arbeloa elogió el trabajo y el compromiso de los más jóvenes, hasta el punto de compararlos con la puesta en marcha de la 'Quinta del Buitre'.

"Para mí, para un entrenador que ha llegado al primer equipo desde la cantera tras pasar por muchos equipos, hoy es un día de felicidad y de orgullo máximo. Me ha recordado casi a lo que era el Madrid en aquella Quinta del Buitre", declaró Arbeloa.

"Seguro que Emilio, que estaba en el palco, estaba muy orgulloso de lo que ha visto hoy, muy feliz de verles jugar y cómo lo han hecho". Cabe recordar que Emilio Butragueño fue uno de los integrantes de la mítica 'Quinta del Buitre' a la que aludía.

Arbeloa se fue con la seguridad de que muchos aficionados "han disfrutado muchísimo viendo canteranos con tanto talento" en el partido.