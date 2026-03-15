El último enredo de Argentina con la Finalissima: No al 27 de marzo

El culebrón de la Finalissima va para largo. Quedan 12 días para el 27 de marzo, fecha en la que debería haberse jugado el encuentro en Doha y aún no sabe dónde será. De hecho, en las últimas horas han crecido los rumores de que el partido pueda no llegar a disputarse. A la albiceleste nunca le ha hecho gracia tener que medirse a España tan cerca del Mundial y no lo han ocultado, aunque aceptaron el amistoso.

Sin embargo, tras la Guerra en Oriente Medio y la imposibilidad de jugar en Doha todo se ha enredado. La UEFA y la RFEF ofrecieron el Santiago Bernabéu, pero la AFA se negó a viajar a Madrid y pidió un estadio neutral, algo a lo que España no pondría problemas. Se ha llegado a barajar incluso la opción de que la Finalissima fuera a ida y vuelta.

Y el último capítulo está en las fechas. Desde Argentina los medios aseguran que la albiceleste quiere ahora trasladar su duelo contra España al 31 de marzo. Si es ese día y en el Olímpico de Roma aseguran que Conmebol y AFA aceptarían. El problema es que martes La Roja se iba a medir a Egipto primero, un partido que ahora parece que podría ser ante Serbia. Otro lío más a sumar a la larga lista de una Finalissima que parece maldita.