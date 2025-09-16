Pedro Martín, contundente con el penalti por mano a favor del Real Madrid: "Va hacia el suelo"

El Real Madrid ganó 2-1 al Olympique de Marsella con dos goles de penalti de Kylian Mbappé, el segundo con polémica, que le dieron la vuelta al tanto inicial de Weah. Los blancos acabaron con diez por la expulsión de Carvajal por un cabezazo a Rulli.

El partido empezó con un dominio total del Real Madrid, que no paró de llegar en la primera parte al área del Olympique. Mbappé pudo marcar en los primeros minutos con una chilena que se marchó fuera por muy poco. La mala noticia fue la lesión de Trent, que a los tres minutos se tiró al suelo y tuvo que ser sustituido por Carvajal por un problema muscular.

Mastantuono fue uno de los que más pelota tuvo y tuvo dos claras ocasiones, la primera que dio al palo y la segunda, al filo del descanso, que falló cuando lo tenía todo a favor para marcar. El Olympique veía cómo los blancos no paraban de robarles la pelota pero en un fallo de Güler en el centro del campo, aprovecharon para montar una contra que culminó Weah con el 0-1.

EFE MADRID, 16/09/2025.- El delantero estadounidense del Olympique de Marsella, Tim Weah, celebra el primer gol del equipo francés durante el partido de la primera jornada de la Liga de Campeones que Real Madrid y Olympique de Marsella disputan este martes en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Sergio Pérez.

La ventaja francesa duró poco porque un claro penalti de Kondogbia a Rodrygo lo transformó Mbappé para empatar el partido. El Real Madrid siguió con su presión alta y con varias ocasiones claras de gol pero los dos equipos se marcharon con 1-1 al descanso.

En la segunda parte el Madrid siguió teniendo el balón pero con menos ocasiones que antes del descanso. Los blancos pidieron un posible penalti sobre Mbappé por una plancha sobre su empeine que el árbitro no vio y, poco después, entraron al campo Brahim y Vinicius.

EFE MADRID, 16/09/2025.- El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé (d) celebra tras marcar ante el Olympique, durante el partido de la primera jornada de la Liga de Campeones que Real Madrid y Olympique de Marsella disputan este martes en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Daniel González

En el minuto 72, Dani Carvajal se equivocó al lanzarle un cabezazo a Rulli en un cara a cara con el portero, lo que provocó su expulsión por roja directa tras la revisión del VAR. Los blancos reaccionaron gracias a un penalti muy dudoso por mano que volvió a transformar Kylian Mbappé para poner el 2-1 en el marcador. Con ese resultado acabó el partido, en el estreno con victoria del equipo de Xabi Alonso.

pedro martín y el penalti por mano

En Tiempo de Juego se analizó el penalti a favor del Real Madrid que supuso el 2-1 a favor de los blancos y el doblete de Mbappé. Pedro Martín fue muy claro con la decisión del árbitro: "Digamos que en los términos del reglamento esa balón va hacia el suelo y entonces no tendría que ser esa mano punible. No es penalti"