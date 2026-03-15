Alcaraz: "Lo que me empieza a cansar un poco es tener siempre esa diana en la espalda"

El español Carlos Alcaraz, eliminado este sábado en semifinales del Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos), aseguró que nunca había visto a su rival, el ruso Daniil Medvedev, jugar a este nivel.

"Lo que me empieza a cansar un poco es tener siempre esa diana en la espalda. Como dije, nunca había visto a Daniil jugar así. Pero tengo que aceptarlo. Tengo que aceptarlo y seguir adelante", dijo Alcaraz en rueda de prensa tras la eliminación.

Medvedev, número 11 del mundo, derrotó a Alcaraz (número 1) por 6-3 y 7-6(3) en 1 hora y 37 minutos. El ruso se medirá en la final al italiano Jannik Sinner (n.2).

"Estoy jugando un gran tenis. Y creo que estoy demostrando a los jugadores y a la gente que, si quieren ganarme, tienen que jugar a su mejor nivel durante una hora y media o dos horas en cada partido", afirmó el murciano, hasta hoy invicto en 2026.

"Tengo que aceptarlo y seguir adelante, y asumir que a partir de ahora todos van a jugar así contra mí, así que tengo que estar preparado para eso", añadió.