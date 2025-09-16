Toni Freixa explota con el decisivo penalti para el Real Madrid ante el Marsella: "Es muy bestia desde 1902"

El partido de la Champions League entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella ha estado marcado por la polémica. Un penalti decisivo en los minutos finales ha dado la victoria al conjunto blanco en el Santiago Bernabéu. La decisión del árbitro Irfan Peljto ha desatado un torrente de reacciones, entre ellas la de Toni Freixa, colaborador de 'El Partidazo de COPE', que ha cargado duramente contra el arbitraje en sus redes sociales. El encuentro ha finalizado con un 2-1 en el marcador, gracias a un doblete de penalti de Kylian Mbappé.

La jugada de la discordia

La acción clave del partido ha llegado en la recta final, cuando un disparo del Real Madrid ha impactado en la mano del defensor del Marsella, Medina, que se encontraba en el suelo dentro del área. El colegiado, tras revisar la jugada, no ha dudado en señalar el punto de penalti, una decisión que ha sido analizada por expertos como Pedro Martín en 'Tiempo de Juego', quien ha argumentado por qué se arbitró así la pena máxima. Esta acción ha permitido a Mbappé anotar el gol de la victoria.

Toni Freixa, conocido por su activa presencia en redes sociales, ha mostrado su indignación a través de su cuenta de X @tonifreixa. Inmediatamente después de la señalización del penalti, ha publicado un mensaje contundente: "Es muy bestia desde 1902". La publicación no ha tardado en viralizarse, generando un amplio debate entre los aficionados. Freixa ya había calentado el ambiente previamente con otros comentarios sobre el arbitraje.

Críticas al 'madridismo sociológico'

Durante el partido, Freixa también ha hecho alusión al concepto de madridismo sociológico para criticar las decisiones arbitrales. "Madridismo sociológico es que nos venderán penalti a Mbappé (que no es ni soñando) y silenciarán la zamorana de Militao", ha escrito. Además, ha añadido en otra publicación: "Un video a la FIFA con la zamorana de Militao por favor", refiriéndose a otra jugada polémica del encuentro que, a su juicio, no recibió la misma atención mediática, y en la que también ha influido la reacción de Paco González al posible penalti sobre Mbappé.

El partido ha sido de alta tensión desde el principio, con un gol inicial de Weah para el Olympique de Marsella que adelantaba a los visitantes. Sin embargo, los dos goles de penalti de Kylian Mbappé le han dado la vuelta al marcador en un vibrante encuentro que puedes volver a escuchar en Tiempo de Juego. La expulsión de Carvajal en el minuto 72 con roja directa también ha contribuido a la intensidad del duelo.