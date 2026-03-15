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SEGUNDA DIVISIÓN

El susto que se lleva un jugador del Ceuta durante la entrevista tras el partido ante el Deportivo

Un fuerte golpe de viento derriba un panel publicitario sobre un jugador del AD Ceuta FC durante la entrevista postpartido.

El susto que se lleva un jugador del Ceuta en la entrevista tras el partido ante el Deportivo

El susto que se lleva un jugador del Ceuta en la entrevista tras el partido ante el Deportivo

Redacción Deportes

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El temporal de viento que azotó la ciudad autónoma este fin de semana tuvo un inesperado protagonista en el mundo del fútbol: Marcos Fernández, delantero de la AD Ceuta FC, y autor del gol de su equipo. 

Todo ocurrió minutos después del encuentro entre el Ceuta y el Deportivo de La Coruña, correspondiente a la Liga en Segunda División, que se llevó el conjunto gallego por 1-2 para seguir en la zona noble de la tabla. 

Tras el pitido final, el futbolista caballa concedía una entrevista a pie de campo cuando una fuerte ráfaga de viento empujó el panel publicitario hacia el propio jugador y también se llevó el micrófono.

Este hecho no fue a más, no pasó nada, y se pudo continuar con la entrevista, pero dejó una de las imágenes de la jornada.

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Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

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