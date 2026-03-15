El capitán del Barcelona se queda sin votar al no aparecer en el censo electoral

Este domingo se están celebrando las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Los más de 105.000 socios del club tendrán que elegir entre Joan Laporta o Víctor Font. La participación a las 11:00 horas era de un 6'32% y a esa hora un total de 7.240 socios y socias habían ejercido su derecho a voto. Entre ellos personalidades como Aitana Bonmatí, Jordi Pujol, Xavi Pascual, Xavi Hernández, Josep María Bartomeu o Rafa Yuste.

El que no ha podido hacerlo es Marc André Ter Stegen. El capitán azulgrana a principio de temporada, ahora cedido en el Girona, ha acudido a ejercer su derecho a voto, pero después de una larga espera ante la mesa electoral se ha marchado sin poder introducir su papeleta en la urna. La razón es que no aparecía en el censo y por mucho que lo han buscado su nombre no estaba en las listas.

Otra de las imágenes más llamativas la ha protagonizado Joan Laporta. El último presidente se ha dado un baño de masas en la entrada de las oficinas. Jaleado por el público ha recibido aplausos, abrazos y apretones de manos. No ha dudado incluso y ha agarrado a un bebé al que luego ha besado dejando un vídeo que rápidamente se ha vuelto viral en las redes sociales.