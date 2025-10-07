La gran duda que tiene Paco González, director de Tiempo de Juego, a la hora de dar el once ideal de Xabi Alonso: "De todos los que están en el Real Madrid..."

El Real Madrid se va al parón como líder en Primera División. Después de la goleada que encajó la semana pasada en el derbi ante el Atlético, todo pintaba gris en Chamartín, pero las victorias ante el Kairat en Champions League, y ante el Villarreal en Liga han devuelto la alegría al equipo de Xabi Alonso.

Y además, a eso hay que unir los pinchazos del Barça y del Atlético en la última jornada, y por lo tanto, los merengues son líderes con dos puntos de ventaja sobre el conjunto blaugrana, cinco sobre el Villarreal y el Atlético se queda a ocho puntos.

EFE Mbappé celebra su gol en Champions, en el Kairat Almaty - Real Madrid

el once de xabi alonso

Xabi Alonso va recuperando efectivos y ya tiene a casi todos sus efectivos a la orden, exceptuando ese vacío que tiene en el lateral derecho con las lesiones de Alexander-Arnold y Carvajal, además de las bajas de Rüdiger y Mendy.

Camavinga y Bellingham ya van entrando en los esquemas del técnico de Tolosa y eso hace que tenga varias alternativas de la mitad del campo hacia adelante.

EFE Bellingham y Vinicius, durante el Atlético-Real Madrid

Anoche en una edición del Tertulión de los domingos con Juanma Castaño se analizó la jornada y por supuesto, la actualidad del Real Madrid.

El director y presentador de Tiempo de Juego, Paco González, dio su opinión sobre lo que sería para él el once idea de Xabi Alonso, pero con una gran duda en una posición: "Soy capaz de imaginarme el once que quiere Xabi, o sea, que estén todos a pleno rendimiento. Creo que sabría adivinar el once titular de Xabi Alonso. Pero a mí hay una posición que me deja muchas dudas, que es la de Mastantuno, la banda derecha. La que no quiere jugar Rodrygo, o no le apetece mucho, o no le gusta mucho, o no le gusta tampoco a Valverde".

Para Paco, el que tendría que jugar en esa banda derecha tendría que ser el uruguayo: "Yo de todos los que están en el Madrid, el mejor que he visto jugar en esa banda es a Valverde y creo que puede acabar siendo una solución, porque para mí el centro del campo va a acabar siendo para mí, Tchouameni, Güler y Bellingham".